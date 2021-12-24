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استشهاد يمني وإصابة آخر بغارة لطيران العدوان في الحديدة

استشهد مواطن وأصيب آخر، اليوم الخميس، إثر غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي شرقي حيس بمحافظة الحديدة.
رمز الخبر: ۶۱۷۱۴
تأريخ النشر: 23 December 2021

وكان استشهد طفلان في منتصف الشهر الجاري وجرح 5 آخرون بينهم امرأة بغارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي في منطقتي المرير والمرابيد بمديريتي حيس والجراحي.

وفي العاصمة صنعاء، شن طيران العدوان، منتصف الليلة الماضية الأربعاء/ الخميس، سلسلة غارات على العاصمة صنعاء من بينها غارة استهدفت بشكل مباشر جسر السبعين تقاطع المصباحي.

واستهدف طيران العدوان كذلك بـ 3 غارات منطقة السبعين السكنية، ما أدى لتضرر عدد من منازل المواطنين، وحالة فزع وخروج لبعض الأهالي من منازلهم.

كما تضرر مستشفى السبعين للأمومة والطفولة وحدوث حالة فزع في أوساط المرضى نتيجة استهداف طيران العدوان لحي السبعين السكني.

مصدر : موقع المسيرة

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