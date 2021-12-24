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مئات المستوطنين يقتحمون أراضي الفلسطينيين شمال نابلس

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الخميس، أراضي المواطنينين الفلسطينيين بين بلدتي سيلة الظهر وبرقة شمال نابلس، (موقع مستوطنة حومش المخلاة).
رمز الخبر: ۶۱۷۱۲
تأريخ النشر: 23 December 2021

وأفاد رئيس بلدية سبسطية محمد عازم بأن مجموعات من المستوطنين اقتحمت موقع مستوطنة "حومش" المخلاة، كانت قد انطلقت من أمام مستوطنة "شافي شمرون" المقامة على أراضي المواطنين شمال غرب نابلس، فيما لا زالت مجموعات كبيرة أمام المستوطنة المذكورة تستعد للانطلاق.

وكانت قوات الاحتلال، أغلقت الطرق الثلاث الرابطة بين قرية برقة والشارع الواصل بين مدينتي جنين ونابلس بالسواتر الترابية، وشددت من إجراءاتها العسكرية، وأعلنت الطريق الواصل بين بلدتي سيلة الظهر ودير شرف منطقة عسكرية مغلقة، بذريعة تأمين مسيرة للمستوطنين، ستبدأ في الساعة الواحدة ظهرا باتجاه مستوطنة "حومش" المخلاة.

مصدر : وكالات

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