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لجنة المتابعة: تصريحات منصور عباس ساقطة ويجب محاسبته بصرامة

اكد رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في اراضي عام 48 المحتلة محمد بركة رفض شعبنا بالداخل تصريحات عضو الكنيست منصور عباس التي أكَّد فيها أنّ " دولة الاحتلال يهوديّة " وستبقى كذلك.
رمز الخبر: ۶۱۷۱۱
تأريخ النشر: 23 December 2021

ونقلت "معا" عن بركة قوله،ان هذه التصريحات تعد آلية لنسف الرواية الفلسطينية، وتنكّر للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني في وطنه، ومساومة رخيصة وساقطة، وخروج عن كل الثوابت الوطنية الفلسطينية التي عشنا عليها ولا مكان لها في القاموس السياسي. مؤكدا وحدة شعبنا.
واكد على وقوف شعبنا في اراضي عام 48 ضد هذه التصريحات وضد يهودية الدولة وقانون القومية، مشددا على وحدة شعبنا الفلسطيني.
وشدد في حديثه الاذاعي المتلفز على ضرورة مواجهة هذه التصريحات بشكل حازم وصارم واجراء حساب عسير وهذه مسؤولية وطنية ودينية واجبة على الجميع، حسب قوله.
ولفت الى ان الخطيئة الاكبر هي الدخول بالائتلاف الحاكم من الاساس، مشيرا الى ان هذه التصريحات قوبلت بانتقادات واسعة ولاذعة وحادة جدا من قبل اعضاء في القائمة العربية الموحدة، وهدفها التقرب للمجتمع اليهودي وإن تطلب ذلك القبول بروايتهم الباطلة.
ودعا إلى توحيد الجهود والتمسك بالثوابت الوطنية والعمل بقوة على تثبيت الرواية والهوية الفلسطينية.

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