مع بقاء أقل من أربعة أشهر على الانتخابات النيابية اللبنانية، وقعت سلسلة من الطعون في العملية الانتخابية، حيث تحاول بعض التيارات والأحزاب السياسية في لبنان تأجيل الانتخابات.

وفي هذا الصدد، انتشرت في الآونة الأخيرة مطالبات كبيرة في الأوساط السياسية والإعلامية اللبنانية، وخصوصاً بعض وسائل الإعلام المحسوبة على حركة 14 آذار، بتأجيل الانتخابات إلى وقت آخر.

وكان الغرض الأساسي من هذه التحركات هو إشراك الرأي العام المحلي في موضوع تأجيل الانتخابات، لكن سلطات صنع القرار السياسية في لبنان لم تتأثر بذلك.

ومع بقاء أقل من أربعة أشهر على الانتخابات النيابية اللبنانية، قامت بعض الأحزاب الداخلية بالتشكيك بالعملية، وأدت تلك الأعمال إلى تأخير إجراء الانتخابات النيابية في لبنان، في غضون ذلك، أكدت حركة 8 آذار، بقيادة حركة أمل اللبنانية وحزب الله، على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، في 27 نيسان.

وقال خليل حمدان عضو مجلس إدارة حركة أمل اللبنانية "نحن في حركة أمل نعارض أي تأخير في الانتخابات النيابية". واضاف ان "حركة امل تؤكد على ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها". وأضاف "الانتخابات يجب أن تجرى في موعدها وفقا للدستور". ولا يوجد عذر لتأجيل الانتخابات ". وجاءت هذه التصريحات بعد أن ادعى البعض أن الرئيس اللبناني ميشال عون وافق على تأجيل الانتخابات النيابية اللبنانية.

الانتخابات النيابية اللبنانية؛ من التخريب الداخلي إلى التدخلات الخارجية

السبب الرئيسي لطعن 14 آذار في الانتخابات في هذه الفترة التي سبقتها ومحاولة تأجيلها، هو أنها تدرك أنها ليست في وضع جيد الانتخابات المقبلة ولا يمكن تصور مصير أفضل مما حدث في انتخابات 2018.

في الانتخابات النيابية اللبنانية 2018، فازت المقاومة والأحزاب والحركات الداعمة لها بأغلبية المقاعد، تدرك قوى 14 آذار جيداً أن تيارات المقاومة وعلى رأسها حزب الله اللبناني ستدخل المعركة الانتخابية بقوة.

كما تظهر حصيلة الوضع الحالي أن القاعدة الاجتماعية للمقاومة قد تعززت مقارنة بعام 2018. ومن أهم أسباب وعوامل هذا الموضوع دور المقاومة، ولا سيما حزب الله، في المجال الاقتصادي، وجهودها للتخفيف من معاناة اللبنانيين في المجال الاقتصادي.

يدرك تحالف 14 آذار جيداً أن حزب الله سيدخل الحملة الانتخابية بقوة، وأن لحزب الله الفرصة الأفضل للفوز بمعظم المقاعد النيابية، على سبيل المثال، بسبب استيراد حزب الله كمية كبيرة من الوقود من لبنان، وهذا العمل لاقى ترحيبا من مختلف شرائح لبنان، وهي مبادرة اتخذها الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصرالله لإظهار أنه بالإضافة إلى لعب دور في الردع العسكري، فإن الجماعة قادرة أيضًا على خدمة مصالح اللبنانيين في مجال الردع الاقتصادي.

يتضح مما قيل أن حزب الله وجماعات المقاومة الأخرى، مثل حركة أمل والأحزاب المنضوية تحت لواء حركة 8 آذار، لديها أفضل فرصة للفوز بأغلبية المقاعد النيابية في عام 2018.

وفي هذا الصدد، يقول الشيخ نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله: "استمرار المقاومة وخدمة الشعب. أبرز شعارات حزب الله في الانتخابات النيابية بالبلاد، الحقيقة ان الحرب الانتخابية في لبنان صعبة للغاية ".

ومن القضايا الأخرى المتعلقة بالانتخابات النيابية اللبنانية موضوع التدخل الأجنبي فيها، وخاصة من الولايات المتحدة والسعودية.

وقال الشيخ نبيل قاووق عضو المجلس المركزي لحزب الله اللبناني الشيخ نبيل قاووق في إشارة إلى التدخل السعودي والأمريكي في الانتخابات اللبنانية: "ما يسمم أجواء الانتخابات اللبنانية هو التدخل الأمريكي السعودي". وقال إن "الأمريكيين يسعون إلى تحقيق ما فشلوا في تحقيقه بالحرب والإكراه، بالتدخل السياسي في الانتخابات البرلمانية".

إضافة إلى ذلك، يمكن رؤية بصمة المملكة العربية السعودية في التدخل الأجنبي في الانتخابات البرلمانية اللبنانية بوضوح. بدأ السعوديون التدخل الأجنبي في الانتخابات اللبنانية في وقت أبكر مما كان متوقعا، ووضعوا دعم عناصر إثارة الفتنة على جدول أعمالهم، ويبدو أن السعوديين سرعان ما بدأوا يلعبون دورًا في المشهد الانتخابي اللبناني.

وفي هذا الصدد، أعلنت مصادر مطلعة أن السفير السعودي في لبنان "وليد البخاري" التقى ببعض أبناء العشائر العربية في لبنان قبل نحو شهر وطلب منهم تسمية مرشحين ينتمون إلى حزب "القوات" اللبناني "لدعم رئاسة" سمير جعجع ".

وأكد وليد البخاري، في لقاء مع أبناء العشائر العربية اللبنانية، أن "سمير جعجع" هو أول حليف للسعودية في لبنان وأن الرياض ستدعمه في الانتخابات النيابية اللبنانية.

كما هو واضح، وضع السعوديون دعمهم لسمير جعجع على جدول أعمالهم خلال تدخلهم في الانتخابات النيابية اللبنانية. رجل حاول مؤخرًا إدخال لبنان في نفق الحرب الأهلية المظلم في بيروت.

لكن الواضح أن سلسلة التدخلات الخارجية في الانتخابات النيابية اللبنانية المقرر إجراؤها في 27 نيسان / أبريل وحده تعكس تنامي مخاوف الأطراف الأجنبية، خاصة السعودية والولايات المتحدة، من شعبيتها الكبيرة. تيارات المقاومة وارتفاعها فرصة تحقيق النصر في الحملة الانتخابية.

مصدر : موقع الوقت