صالح والكاظمي يؤكدان ضرورة الانطلاق نحو الاستحقاقات الوطنية

اكد رئيسا الجمهورية والوزراء ،الخميس، على رص الصف والانطلاق نحو الاستحقاقات الوطنية.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان، ان "الأخير استقبل في قصر بغداد، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وجرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلد والتأكيد على حماية الاستقرار وترسيخه، وحفظ أمن وسلامة المواطنين، وتعزيز سلطة الدولة ودعم الأجهزة الأمنية في ملاحقة خلايا الإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في بعض المدن وغلق الثغرات".

كما تم التأكيد على أهمية التكاتف ورص الصف الوطني ودعم الحوار والتلاقي في حسم المسائل العالقة، والانطلاق نحو الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلد، والتركيز على احتياجات المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية.

واشار الجانبان على" أهمية تخفيف التوترات الإقليمية، وضرورة تأمين استقرار العراق وسيادته ودوره المحوري في المنطقة".

مصدر : وكالات