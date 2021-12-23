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الإحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده بحق الاسرى الفلسطينيين

أكّد نادي الأسير الفلسطيني، أنّ معلومات ترد تباعًا عن عمليات نقل تنفذها إدارة سجون الاحتلال بحقّ الأسرى في سجن "نفحة"، دون معرفة الوجهة التي نُقلوا إليها.
رمز الخبر: ۶۱۷۰۴
تأريخ النشر: 23 December 2021

وأوضح نادي الأسير في بيان له اليوم الخميس، أنّ عمليات النقل مؤشر واضح على أنّ إدارة سجون الاحتلال الاسرائيلي ماضية في تصعيد إجراءاتها التنكيلية بحقّ الأسرى، لافتًا إلى أنه وحتى اللحظة لا تتوفر معلومات واضحة عن مصير الذين تعرضوا للضرب خلال عملية القمع الواسعة، من بينهم الأسير يوسف المبحوح الذي واجه أحد السّجانين.

وكانت إدارة سجون الاحتلال قد نكّلت بحقّ الأسرى في قسم (12)، من خلال إخراجهم إلى ساحة السجن "الفورة" في البرد القارس لساعات، وإبقائهم مقيدين، واعتدت على مجموعة منهم بالضرب المبرح، وحوّلت غرف الأسرى إلى زنازين بعد أن جرّدتها من كافة المقتنيات.

وجدد نادي الأسير مطالبته لكافة جهات الاختصاص وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي، بضرورة التدخل وبذل جهد مضاعف لطمأنة عائلات الأسرى، ومعرفة مصير أبنائهم.

يُشار إلى أنّ عمليات القمع التي تُنفذها إدارة سجون الاحتلال شكّلت هذا العام أبرز السياسات المستمرة التي استخدمتها بحقّ الأسرى، وتصاعدت بشكلٍ ملحوظ في الفترة التي تلت عملية "نفق الحرّيّة"، وكانت آخر عمليات القمع التي جرت بحقّ الأسيرات في سجن "الدامون"، إضافة إلى ما جرى في سجن "نفحة"، والتي استهدفت بشكل أساس الأسرى القابعين في قسم (12).

من الجدير ذكره أنّ إدارة السجون صعّدت منذ عام 2019، من عمليات القمع وسُجلت أعنفها في سجن "النقب"، و"عوفر" و"ريمون" في حينه، وكانت الأشد عنفًا منذ أكثر من عشر سنوات، وتهدف إدارة السجون من خلال عمليات القمع والاقتحامات المتكررة، إبقاء الأسرى في حالة عدم "استقرار"، وفرض مزيد من السيطرة عليهم.

مصدر : وكالات

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