الكويت تخطط لبيع مقاتلات ودبابات لماليزيا

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، أن وزارة الدفاع الكويتية "دائماً ما تعرض الآليات العسكرية الخارجة عن الخدمة والتي لا حاجة لها، للبيع".

ونقلت الصحيفة، مساء الأربعاء، عن مصادر حكومية -لم تسمها- أن "هذا أمر دارج ومُتَّبع".

وأشارت إلى أن عديداً من الدول تقدمت بعرض شراء طائرات ودبابات وآليات ومعدات أخرى مع ماليزيا، مؤكدةً أنه تجري حالياً محادثات لبيعها.

وكان نائب وزير الدفاع الماليزي "داتوك سيري" عبد العزيز، قد قال مؤخراً، إن القوات الجوية الملكية الماليزية تعمل حالياً على دراسة شراء عدد من الطائرات المقاتلة من طراز "F​/A-18C/D" (هورنت) من الكويت.

وبحسب صحيفة "مالاي ميل" الماليزية، لفت المسؤول الماليزي إلى أن عملية الشراء المقترحة من بلاده تتضمن شراء مجموعة طائرات تابعة للقوات الجوية الكويتية "لا تزال في حالة جيدة وساعات تشغيل منخفضة".

وشدد على أن صفقة الشراء "لا تزال تنتظر إجراء مباحثات بين حكومتي البلدين".

مصدر : وكالات