النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۷مشاهدات
‍ پ

الغنوشي يستبعد حل سعيد لحزب 'النهضة': ليس قانونيا ولا من مصلحته

استبعد رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة "النهضة"، راشد الغنوشي، أن يقدم الرئيس التونسي، قيس سعيد، على حل حزب "النهضة"
رمز الخبر: ۶۱۶۹۸
تأريخ النشر: 23 December 2021

 وذلك في مقابلة خاصة يوم الأربعاء مع "التلفزيون العربي"، ردا على سؤال بشأن احتمال حل سعيد لحزب "النهضة" صاحب أكبر كتلة برلمانية في البرلمان المجمدة أشغاله (53 نائبا من 217).

وقال الغنوشي في تصريحاته "هذا الأمر (أي حل الحزب) ليس من مصلحته (سعيد) وليس قانونيا"، لافتا أن الرئيس قدم "هدية بشعة" للشعب في 25 يوليو/ تموز الماضي.

ومنذ ذلك اليوم تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عين رئيسة لها.

وأضاف الغنوشي مؤكدا أن "الترخيص (الخاص بتأسيس الحزب) ليس هو من أوجد حركة النهضة عمليا، إنما الشعب التونسي هو الذي أوجدها"، وتابع: "ما دام الشعب التونسي يحتاجها فستبقى.. الشعب وحده يمكن أن يطلب من حركة النهضة التنحي وذلك عبر الانتخابات".

 

وقبل أيام، أعلن سعيد استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين إجراء انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وأكد الغنوشي ثقته في تبرئة القضاء لحركة "النهضة" من اتهامات بمخالفة قانون التمويل الانتخابي عام 2019، قائلا: "صحيفتنا بيضاء بالكامل فيما يتعلق بالمخالفات الانتخابية، ونحن أكثر حزب منظم في البلاد".

وأردف: "لم نتخلف قط عن التعاون مع دائرة المحاسبات (محكمة) التي نقدرها تقديرا كبيرا، ونعتبر أنها الجهة الوحيدة المخولة للحكم علينا، ونعتقد أنها ستبرئنا لأننا أبرياء فعلا".

وبشأن تحميل "النهضة" مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في تونس، قال الغنوشي إن "الحركة تتحمل المسؤولية بقدر مشاركتها في الحكومات السابقة"، مضيفا أن "الثورة تتعرض لمحنة وتحد خطير، بعد وضع الرئيس سعيد علامة استفهام على مشروعها".

واستطرد: "25 يوليو (تموز الماضي) كان منعطفا خطيرا قدم من خلاله سعيد هدية بشعة للشعب التونسي، والحل الوحيد أمام تونس هو العودة إلى الأصل، فلا يمكن لها أن تكون دون برلمان".

 

وشدد الغنوشي على عدم وجود أية عداوة شخصية مع سعيد، قائلا: "نحن لنا عداوة مع الدكتاتورية ونخشى أن تعود.. عدة مؤشرات تدل على ذلك".

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس، وبينها "النهضة"، الإجراءات الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

وزاد الغنوشي موضحا أن "عملية تعطيل المؤسسات الدستورية معناها أن الرئيس يريد أن يحكم لوحده".

مصدر : وكالات

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الانتخابات النيابية اللبنانية.. من التخريب الداخلي إلى التدخلات الخارجية
الإبراهيمية الجديدة: خديعة أمريكية صهيونية
صالح والكاظمي يؤكدان ضرورة الانطلاق نحو الاستحقاقات الوطنية
الإحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده بحق الاسرى الفلسطينيين
الكويت تخطط لبيع مقاتلات ودبابات لماليزيا
بيان مشترك إيراني عراقي بشأن اغتيال الشهيد سليماني ورفاقه
حماس : الاحتلال في حال اقدامه على اي حماقة سيدفع الثمن غالياً
اليمن.. مسيرة جماهيرية حاشدة في صعدة بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد
المقداد : سوريا لن تستسلم لمن تآمر عليها
الغنوشي يستبعد حل سعيد لحزب 'النهضة': ليس قانونيا ولا من مصلحته
الاشتباه بحالات إصابة بمتحور "أوميكرون" في كردستان العراق
مصر: لم نحصل على الموافقة الأمريكية لبدء ضخ الغاز إلى لبنان
استشهاد مواطن سوري بريف الحسكة برصاص القوات التركية
تقرير أمريكي يسلط الضوء على تطور الهجمات اليمنية في العمق السعودي
سقوط مسيرة غير مسلحة بالقرب من جهاز المخابرات العراقي
لا دوام لاحتلال أبو ظبي - تل أبيب للأراضي اليمنية
الجزائر...توقيف 4 مغاربة في عين الدفلى
بيان "أستانة" يعارض استخدام "إسرائيل" الطائرات المدنية للعدوان على سوريا
واشنطن بوست: الإمارات تجسست على زوجة جمال خاشقجي
العراق: اخلاء قاعدة حرير من القوات التحالف الامريكي
إعلام إسرائيلي: البيت الأبيض لا يستجيب لطلب بينت إجراء محادثة هاتفية
الجعفري : الغرب يصفّي حساباً مع سوريا.. والحرب تنتهي بإنهاء الاحتلال
العراق يعلن استكمال دفع تعويضات الكويت
الرئيس الأسد يصدر قانوناً هاما للشركات الراغبة بتوفيق أوضاعها
“لجان المقاومة”: عملية الدهس في جنين رد طبيعي على جرائم العدو الصهيوني بحق أسيراتنا بالسجون
باسيل: اليوم تم اسقاط المجلس الدستوري وما حصل هو نكسة للحق
"رويترز": رئيس الوزراء السوداني يعتزم الاستقالة من منصبه خلال ساعات
شهيد فلسطيني برصاص العدو الاسرائيلي غرب جنين بالضفة المحتلة
'الوفاق' تسلّم خطاباً إلى غوتيرش حول انعدام حقوق الانسان في البحرين
استنكار فلسطيني واسع لتصريحات "منصور عباس"