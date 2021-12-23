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مصر: لم نحصل على الموافقة الأمريكية لبدء ضخ الغاز إلى لبنان

وأكد الملا وجود "مراسلات طيبة" مع واشنطن في هذا الإطار، مشيرا إلى أن "مصر ولبنان يدرسان مجموعة من الحلول المتعلقة بإصلاح قطاع الكهرباء".
رمز الخبر: ۶۱۶۹۶
تأريخ النشر: 23 December 2021

وأعلن أن "القاهرة ستكون موجودة في الخطوة الإولى للإنفراجة في مجال الكهرباء ضمن التعاون بين البلدين، إذ سيبدأ ضخ الغاز المصري لتشغيل المحطات، كاشفا أن "أعياد الميلاد ورأس السنة قد تؤخر لمدة قصيرة، إكمال إجراءات تصدير الغاز المصري إلى لبنان، ما يعني أن بدء ضخ الغاز سيكون في مستهل العام 2022 المقبل".

 

وأكد وزير البترول المصري، أن "الإتفاق الغازي بين لبنان ومصر لن تقل مدته عن الـ 10 سنوات"، وقال: "نتكلم اليوم مع الأطراف الدولية المعنية بهذا الملف حتى لا نقع في مفاجآت مستقبلا، وفيما نحاول التأكد من عدم خرق قانون قيصر" (الأمريكي).

وشدد على أن "لبنان يحتاج نوعا من الإستقرار لإكمال مسار التنقيب والإستثمار في البحث والإستكشاف عن النفط والغاز، وأنا متفائل في هذا الصدد للبنان، والشعب اللبناني يحتاج فسحة أمل".

مصدر : وكالات

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