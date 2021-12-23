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الجزائر: حزب جبهة التحرير الوطني يتصدر نتائج الانتخابات المحلية

تصدر حزب جبهة التحرير الوطني، أحد أكبر وأقدم القوى السياسية في الجزائر، نتائج الانتخابات المحلية الجزائرية التي جرت في ٢٧ نوفمبر الماضي، وذلك وفقا للنتائج النهائية التي أعلن عنها، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.
رمز الخبر: ۶۱۶۹۰
تأريخ النشر: 23 December 2021

وأوضح شرفي، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده لعرض نتائج هذه الانتخابات، أنه فيما يتعلق بالانتخابات البلدية، تمكن حزب جبهة التحرير الوطني من تحقيق الريادة بـ5978 مقعدا، حيث فاز بـ 124 بلدية بالأغلبية المطلقة عبر 42 ولاية، بينما فاز بـ 522 بلدية بالأغلبية النسبية عبر 55 ولاية.

وتحصل حزب التجمع الوطني الديمقراطي (حزب سياسى تأسس في عام ١٩٩٧) على 4584 مقعدا، حيث فاز بـ58 بلدية عبر 27 ولاية بالإغلبية المطلقة، و331 بلدية عبر 47 ولاية بالأغلبية النسبية.

 

وجاء حزب جبهة المستقبل ( تيار الوسط وتأسس عام ٢٠١٢) ثالثا بحصوله على 3262 مقعدا، حيث فاز بـ 34 بلدية عبر 18 ولاية بالأغلبية المطلقة، و228 بلدية عبر 44 ولاية بالأغلبية النسبية.

كما حصلت حركة مجتمع السلم على 1820 مقعدا، بينما تحصلت جبهة القوى الاشتراكية على 898 مقعدا.

أما فيما يتعلق بالانتخابات الولائية، تحصل حزب جبهة التحرير الوطني أيضا على المرتبة الأولى ب 471 مقعدا ، يليه حزب التجمع الوطني الديمقراطي ب366 مقعدا، ثم جبهة المستقبل في المركز الثالث ب304 مقاعد، وحزب حركة مجتمع السلم في المرتبة الرابعة ب٢٣٩ مقعدا، ثم القوائم المستقلة ب 100 مقعد.

 

يذكر أن حزب جبهة التحرير الوطني هو أحد أكبر الأحزاب السياسية، وظل من أكبر القوى الحزبية على الساحة السياسية من حيث التمثيل في المجالس المنتخبة.

وتعد هذه الانتخابات الاستحقاق الأخير في بناء مؤسسات الدولة الجزائرية عقب استحقاق الانتخابات التشريعية التي انعقدت في ١٢ يونيو الماضي.

مصدر : وكالات

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