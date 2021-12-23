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مستشار الأمن القومي الأمريكي يؤكد لدى لقائه عباس على التزام واشنطن بحل الدولتين

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مساء الأربعاء، على التزام الولايات المتحدة الأميركية بحل الدولتين.
رمز الخبر: ۶۱۶۸۷
تأريخ النشر: 23 December 2021

وحث سوليفان لدى اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله، على أهمية العمل المشترك من قبل جميع الأطراف للمضي قدما لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)أن عباس أطلع المسؤول الأمريكي، على آخر التطورات الجارية في الأراضي الفلسطينية، وعلى ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ووقف النشاطات الاستيطانية، ووقف “اعتداءات وإرهاب” المستوطنين.

ودعا عباس إلى أهمية احترام الوضع التاريخي في الحرم الشريف، ووقف طرد السكان الفلسطينيين من أحياء القدس، ووقف اقتطاع الضرائب وخنق الاقتصاد الفلسطيني.

وأكد الرئيس الفلسطيني ضرورة وقف هذه الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين، والانتقال لتطبيق الاتفاقيات الموقّعة بين الجانبين، من أجل البدء بعملية سياسية حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأشار إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتذليل العقبات التي تعترض طريق هذه العلاقات.

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