المشاط: السفير الإيراني لدى صنعاء شهيد الحصار الأميركي على اليمن

عزّى رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشّاط، الشعب الإيراني بوفاة السفير حسن إيرلو، إثر إصابته بمرضٍ عُضال.

وقال المشّاط إنَّ "تلكّؤ دول تحالف العدوان بقيادة أميركا وتأخّرها في السماح بنقل السفير الإيراني جوّاً من مطار صنعاء، أدّيا إلى وفاته، ليصبح شهيداً للحصار الأميركي الجائر المفروض على اليمن".

وأشار إلى أنَّ "الإمكانيات الطبية الضعيفة في صنعاء لم تتمكن من إسعاف السفير الإيراني، من جرّاء الحصار الذي تفرضه دول تحالف العدوان الأميركي السعودي".

وأوضح رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن أنَّ "السفير الإيراني حسن إيرلو تجشَّم المخاطر والمتاعب الناجمة عن العدوان والحصار على اليمن، ليُظهر مظلومية الشعب اليمني، ويخفِّف من معاناته، ويطوّر العلاقة بين البلدين والشعبين اليمني والإيراني".

ونوّه المشاط بأنَّ "إيرلو كان مثالاً للسفير المخلص لعمله، والدبلوماسي الهادف إلى توثيق العلاقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مستفيداً من زاده الإيماني وخبرته العلمية والمعرفية، وتسلُّمه مسؤولية شؤون اليمن في الخارجية الإيرانية قبل تعيينه".

وصباح أمس الثلاثاء، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، وفاة السفير الإيراني لدى اليمن حسن إيرلو، متأثراً بإصابته بفيروس "كورونا".

وأضاف خطيب زاده أنّ "إيرلو كان قد أصيب بهجومٍ كيميائي أثناء الحرب العراقية- الإيرانية، ثم أصيب بفيروس كورونا في مكان مهمته في اليمن، وعاد إلى بلاده في ظروف غير مؤاتية بسبب التعاون المتأخر من بعض الدول"، لافتاً إلى أنه "على الرغم من استخدام جميع مراحل العلاج لتحسين حالته الصحية، إلا أنه توفي".

المصدر:الميادين