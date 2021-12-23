وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو نظيره المغربي إلى زيارة "إسرائيل"

دعا وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، نظيره المغربي، ناصر بوريطة، إلى زيارة "إسرائيل" عقب اجتماع عبر تقنيّة الفيديو ضمّ أيضاً وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، أعرب وزير الخارجية المغربي عن "أمله بزيارة "إسرائيل" قريباً للقاء لابيد مجدّداً"، وذلك لمناسبة مرور عام على تطبيع العلاقات الإسرائيلية المغربية.

من جهته، أكّد بلينكن "استمرار واشنطن في دعم وتوسيع اتفاقيّات التطبيع بين "إسرائيل" والبلدان العربية"، على حدّ تعبيره.

ورأى "أن الاتفاقية بين المغرب و"إسرائيل" فتحت الباب أمام التعاون العسكري، والعلاقات التجارية، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات في مجالات عديدة كالفلاحة والماء، إضافة إلى التعاون في مجال التعليم وتبادل الزيارات بين الطلاب".

وأكّد أن الاتفاقية بين الطرفين "أدت لفتح خطوط جوية مباشرة بين المغرب و"إسرائيل"، بمعدل 10 رحلات جوية في الأسبوع الآن، وهو الأمر الذي لم يكن قبل سنة من الآن".

ونقل الإعلام الإسرائيلي دعت وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، قوله "إن الإعلان الثلاثي الموقع بين المغرب و "إسرائيل" والولايات المتحدة، العام الماضي، يعكس التزامات مهمة لبناء الشراكات وتحقيق السلام"، وأضاف أن "حافز للتقريب بين دولنا لتقوية الروابط طويلة الأمد، التي كانت موجودة دائما بين شعبينا".

وفي السياق نفسه، أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق أن الاتفاق العسكري بين "إسرائيل" والمغرب إنجاز مهم، خاصة وأن "إسرائيل" لم تكن مطالبة بدفع ثمنه.

المصدر: وسائل إعلام إٍسرائيلية