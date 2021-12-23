المرجع همداني: ينبغي تعليم وتبيين نمط المعيشة الاسلامية

ونوه الى ان الغرب بذل قصارى جهوده لابقاء المسلمين في وضع متخلف فيما استخدم مختلف العلوم الاسلامية لاحراز التقدم.

أكد المرجع الديني في قم المقدسة/ وسط ايران/ آية الله حسين نوري همداني على ضرورة تعليم وتبيين نمط المعيشة الاسلامية.

وقال آیة الله حسین نوري همداني، في تصريحه لدى استقباله مدير مؤسسة النظام الطبي الايراني محمد رئيس زاده، إنه لاينبغي الاكتفاء بالاقوال والتصريحات في هذا المجال بل ينبغي الاضطلاع بمهام الاعلام بشكل مفيد ومؤثر من قبل النخبة والاطباء المخلصين في البلاد بهدف ضمان الوضع الصحي والنشاطات السليمة لجميع افراد المجتمع.

ولفت الى ان الاسلام الحنيف استطاع، خلال فترة قصيرة، تقديم الثقافة والحضارة الاسلامية باعتبارها نموذج شامخ وطليعي، الى العالم برمته.

وأعرب عن أسفه لان الغرب وظّف العلوم التي اقتبسها من المسلمين مستغلا تجاهلهم وتخلفهم ومن ثم أعادها للمسلمين مرة أخرى بعد علمنتها.

ونوه الى ان الغرب بذل قصارى جهوده لابقاء المسلمين في وضع متخلف فيما استخدم مختلف العلوم الاسلامية لاحراز التقدم.

ودعا الى التركيز على توجيهات وارشادات الاسلام الحنيف في شؤون الصحة على الصعيدين الفردي والاجتماعي والتي يمكن حيازتها عبر اعتماد نمط المعيشة والحياة وفق التعاليم السمحاء التي هدى اليها الاسلام.