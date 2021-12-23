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موسكو نشرت وثائق الضمانات لتتجنب التلاعب من جانب واشنطن

أن موسكو سلمت في البداية هذه الوثائق لواشنطن عبر القنوات الدبلوماسية، مما أتاح لها الوقت للتعرف عليها.
رمز الخبر: ۶۱۶۷۶
تأريخ النشر: 23 December 2021

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا قررت نشر مسودة الضمانات الأمنية التي سلمتها إلى الولايات المتحدة، لتجنب احتمال التلاعب من الجانب الأمريكي.

ویذکر انه أضافت زاخاروفا: "نحن نعرف شركاءنا الأمريكيين، ونعلم أنه لا توجد حالة واحدة لم يباشر فيها الأمريكيون بالتلاعب بالصحافة: هناك الكثير من الأمثلة على ذلك. لذلك ومن أجل استبعاد أي تلاعب ولكي يكون هذا العمل مفتوحا حقا، خاصة مع الأخذ بالاعتبار ما يحدث الآن في المجال الأمني، قمنا بالتفصيل بنشر المسلك الروسي تجاه هذه الوثائق. ما هو السيئ في ذلك؟".

ووفقا لها، وصف العديد من القادة الأمريكيين هذه الخطوة من قبل الجانب الروسي بالخدعة، وزعموا بأن الجانب الروسي يتجنب دوما العلانية. وأكدت الدبلوماسية الروسية، أن موسكو سلمت في البداية هذه الوثائق لواشنطن عبر القنوات الدبلوماسية، مما أتاح لها الوقت للتعرف عليها.

المصدر: تاس

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