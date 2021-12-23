غزة تتهيأ لحركة تصعيدية لنصرة الأسرى في الجمعة المقبلة

أعلنت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في غزة أن يوم الجمعة المقبل سيكون يوم نهضة وطنية وشعبية لمواجهة الاحتلال.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال مؤتمر صحفي لها، أعلنت اللجنة عن حالة الطوارئ والاستنفار العام انتصارًا للحركة الأسيرة، داعيةً "الجماهير والشباب الثائر للتحرك إلى نقاط التماس والاشتباك المباشر مع الاحتلال، للتأكيد على أنه لن يتم ترك الأسرى وحدهم".

وحمّلت اللجنة الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى في سجون الاحتلال.

وجدير بالذكر أنّ قوات الاحتلال شنت حملة ممنهجة بحق الأسيرات في سجون الاحتلال، حيث تم الاعتداء عليهن بشكل همجي، وقد انقطع التواصل مع أسرى قسم 12 بسجن نفحة، فيما لا يزال أكثر من 80 أسيرًا مجهول المصير.