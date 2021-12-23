جامعتي طهران ودمشق تقيمان ندوة علمية مشتركة

وتقام الندوة يوم الثلاثاء الموافق في 28 ديسمبر/ كانون الثاني، عند الساعة الـ 7:30 بتوقت طهران ، و الـ 9:00 بتوقت دمشق.

تقيم جامعة طهران بالتعاون مع جامعة دمشق ندوة علمية دولية تحت عنوان الأدب المسرحي في ايران وسوريا (نشأته وتطوره)، بمشاركة عدد من الأساتذة المرموقين في هذا المجال

ویذکر ان قسم اللغة العربية وآدابها في كلية الإلهيات في جامعة طهران _ مجمع الفارابي تقيم ندوة علمية دولية بالتعاون مع جامعة دمشق في سوريا تحت عنوان:"الأدب المسرحي في ايران وسوريا (نشأته وتطوره)".

ويشارك في الندوة كل من الاستاذ في قسم اللغة العربية بجامعة دمشق، الدكتور غسان غنيم ، والاستاذ في قسم اللغة العربية بجامعة طهران _ مجمع الفارابي الدكتور ناصر قاسمي، كما يدير الندوة السيد فيصل السياحي من قسم اللغة العربية بجامعة طهران.

وتقام الندوة يوم الثلاثاء الموافق في 28 ديسمبر/ كانون الثاني، عند الساعة الـ 7:30 بتوقت طهران ، و الـ 9:00 بتوقت دمشق.