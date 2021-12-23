قائد الثورة يعزي باستشهاد السفير الايراني لدى اليمن "حسن ايرلو"

ارسل قائد الثورة الإسلامية في إيران برقية عزاء باستشهاد السفير الايراني لدى اليمن حسن إيرلو، مشيدا بسجله الحافل بالنضالات السياسية والجهود الدبلوماسية والاجتماعية.

ویذکر ان قائد الثورة الإسلامية في ايران، آية الله على الخامنئي، ارسل رسالة تعزية باستشهاد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى اليمن، المجاهد حسن ايرلو.

وجاء في رسالة قائد الثورة الإسلامية: "أتقدم بأحر التعازي لأسرة واصدقاء السفير الكفؤ للجمهورية الإسلامية في اليمن المجاهد حسن إيرلو رحمه الله، مضيفاً: "سجله الكريم عبارة عن مجموعة من النضالات السياسية والجهود الدبلوماسية والاجتماعية".

وختم اية الله خامنئي: "رحم الله هذا الأخ الجهادي وألهم عائلته المجاهدة والفدائية الصبر السلوان".