ايران تفوز على ايطاليا بكرة الصالة وديا

فاز المنتخب الوطني الايراني بكرة الصالة على نظيره الايطالي في مباراة دولية ودية بنتيجة 6-4 .

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الاثنين في مدينة سالسوماجورة الايطالية تقدمت ايران بهدفين سجلهما مهدي كريمي الا ان ايطاليا تمكنت من تسجيل 3 اهداف متتالية جاءت بتوقيع كل من الكس مرليم وغابريل موتا وماتيوس.

وعادلت ايران النتيجة بهدف ثالث سجله كريمي ايضا وتبعه محمد شجري بهدف التقدم الرابع ومن ثم سجلت ايطاليا هدف التعادل بواسطة موريلو الا ان ايران تقدمت مرة اخرى بهدف خامس سجله حسين طيبي وعزز سعيد احمد عباسي فوز ايران بتسجيله هدف الفوز السادس والاخير.

وستخوض ايران وايطاليا مباراة ودية ثانية مساء يوم الثلاثاء.