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واشنطن 'تتأسف' على تأجيل الانتخابات في ليبيا !

عبر السفير الأمريكي بليبيا عن خيبة أمله إزاء "تأجيل" الانتخابات التي كانت مقررة الجمعة وقال "يجب أن يكتسي العمل باتجاه الانتخابات أولوية بما يتماشى مع رغبات عموم الليبيين القوية".
رمز الخبر: ۶۱۶۶۲
تأريخ النشر: 22 December 2021

وأضاف السفير ريتشارد نورلاند، في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، أنه يجب على القادة الليبيين "التعجيل بمعالجة جميع العقبات القانونية والسياسية أمام إجراء الانتخابات، بما في ذلك وضع اللمسات الأخيرة على قوائم المرشحين للانتخابات الرئاسية".

واقترحت المفوضية الليبية العليا للانتخابات في وقت سابق من اليوم تأجيل الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر إلى 24 يناير 2022.

وقال بيان صادر عن المفوضية الليبية العليا للانتخابات: "المفوضية تقترح بعد التنسيق مع مجلس النواب أن يؤجل يوم الاقتراع (للجولة الأولى) إلى 24 يناير 2022.

ويأتي ذلك، بعد إعلان رئيس اللجنة المشكلة من البرلمان الليبي لمتابعة الانتخابات الهادي الصغير استحالة تنظيم الاستحقاق في موعده.

مصدر : وكالات

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