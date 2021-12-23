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انهاء عزل الأسيرتين مرح باكير وشروق دويات

أكد نادي الأسير الفلسطيني، أنه تم إنهاء عزل الأسيرتين شروق دويات ومرح باكير.
رمز الخبر: ۶۱۶۵۷
تأريخ النشر: 22 December 2021

وجاء ذلك بعد خطوات احتجاجية استمرت على مدار أيام نفّذها الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال حتّى اليوم، رافقها مفاوضات من مختلف الفصائل، وشروع مجموعة من الأسيرات في إضراب عن الطعام.
ونُقلتا من زنازين سجن "الدامون" إلى القسم الخاص بالأسيرات، ومن المفترض أن تنتهي "العقوبات" المفروضة بحقّهن غدًا.
وأوضح نادي الأسير أنّ المفاوضات بين ممثلي الأسرى والإدارة ستستمر بشأن جملة من مطالب الأسيرات والهجمة التي تعرض لها الأسرى في سجن "نفحة"، وكذلك قضية المعتقل هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 128 يومًا.
وكانت إدارة سجون الاحتلال، قد نفّذت عمليات قمع متكررة وغير مسبوقة بحقّ الأسيرات على مدار الأيام الماضية، خلالها اعتدى الاحتلال عليهن بالضرب وسحلهن وهددهن برش غرفهن بالغاز، كما فرض عليهن جملة من العقوبات تمثلت بحرمانهن من الزيارة و"الكانتينا"، وعزل ثلاث منهن.
يذكر أنّ الأسير يوسف المبحوح قد واجه أحد السّجانين في سجن "نفحة"؛ ردًّا على عمليات القمع المتكررة التي واجهتها الأسيرات، وما يزال أسرى قسم (12) في نفحة يواجهون إجراءات تنكيلية، منها عزل مجموعة منهم.

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