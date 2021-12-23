موسكو: اتفقنا في استانا على سحق الارهابيين في سوريا نهائيا

أعلن مبعوث الرئاسة الروسية إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف أن روسيا وتركيا وإيران قررت اتخاذ كل الإجراءات بهدف سحق خلايا تنظيم "داعش" الارهابي بسوريا، والتي تصاعد نشاطها بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

وقال لافرينتيف خلال مؤتمر صحفي في ختام الجولة السابعة للمحادثات بصيغة "أستانا" في عاصمة كازاخستان اليوم الأربعاء: مع تقيمنا الإيجابي عموما لتطور الأوضاع في سوريا من حيث مدى استقرارها، لفتنا الانتباه إلى حقيقة أن الفترة الأخيرة شهدت تصاعدا لنشاط خلايا نائمة تابعة لتنظيم داعش بالدرجة الأولى".

وأضاف: "في الأشهر الماضية تزايد هذا الانشاط إلى نطاق لا يمكن قبوله، حيث يتعرض ممثلو الهيئات الأمنية والسلطات الشرعية وكذلك المسلحون السابقون الذين تمت تسوية أوضاعهم، لعمليات إرهابية على أساس يومي تقريبا".

وقال الدبلوماسي الروسي: "اتفقنا على اتخاذ كافة الإجراءات المتاحة من أجل وضع حد لهذا (الفلتان) ووقف التجاوزات التي يرتكبها المتطرفون".

وذكر لافرينتيف أن روسيا عرضت على تركيا "مساعدتها في حل مشكلات محاربة الإرهابيين في منطقة إدلب لخفض التوتر"، مضيفا أن الاقتراح "قيد الدراسة لدى الجانب التركي".

وأعرب لافرينتيف عن أمل موسكو بأن يشهد العام المقبل تخليص إدلب السورية نهائيا من الإرهابيين، مشددا على أن ذلك سيتم "من خلال إجراءاتنا المشتركة في إطار صيغة أستانا".

وذكر لافرينتيف أن القوات الجوية الروسية تمكنت مؤخرا من القضاء على أحد قياديي تنظيم "جند الشام" الإرهابي مراد مارغوشفيلي، المعروف باسم مسلم أبو وليد الشيشاني، والذي وصفه المسؤول الروسي بأنه "شخصية بغيضة قاتل في الشيشان، وملطخة أيديه بدماء كثير من المدنيين".

وأكد لافرينتيف أن روسيا ستواصل مكافحة الإرهاب في سوريا، مشددا على أن كل هدف يتم التأكد أكثر من مرة من أنه "صحيح تماما" قبل استهدافه، وأضاف أن "ما نسمعه أحيانا من اتهامات أن الجانب الروسي استهدف مدرسة، مناف للواقع".

مصدر : وكالات