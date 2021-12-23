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العثور على جنين ديناصور محفوظ جيداً داخل بيضة متحجرة

رمز الخبر: ۶۱۶۵۴
تأريخ النشر: 22 December 2021

تشير العينة النادرة إلى أن ديناصور ذا رجلين يعرف باسم oviraptorid يفقس بالطريقة التي تعمل بها الطيور.

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أنه تم العثور على بيضة ديناصور متحجرة وجدت في جنوب الصين كشفت عن جنين محفوظ بشكل رائع، إذ تشير الأدلة إلى أن بعض هذه الكائنات التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ كانت لها قواسم مشتركة مع الطيور الحديثة أكثر مما كان يعتقد سابقاً.
وقال العلماء إن الجنين الموجود داخل البويضة، والذي وُضِع قبل 72 مليون إلى 66 مليون عام خلال أواخر العصر الطباشيري، كان جنيناً لحيوان ذي رجلين وريش يُعرف باسم "أوفيرابتوريد" Oviraptorid. وقالوا، في ورقة بحثية حول الاكتشاف نُشرت يوم الثلاثاء في مجلة iScience، إن وضع جسم الجنين الملتوي - مع ظهره مقابل النهاية الحادة للبيضة التي يبلغ طولها 7 بوصات ورأسه بين ساقيه - يشبه وضع أجنة الطيور.
وقالت فيون وايسوم ما، عالمة الحفريات الفقارية في جامعة برمنغهام في إنكلترا وأحد مؤلفي الورقة البحثية: "لم يتم التعرف على هذه الوضعية من قبل في أي جنين ديناصور". وقالت إن الوضع يشير إلى أن الجنين قد اتخذ وضعاً مطوياً قبل الفقس - وهو سلوك كان يعتقد سابقاً أنه سلوك فريد من نوعه يتعلق بالطيور.
ووصفت العينة الموصوفة حديثاً بأنها "واحدة من أفضل أجنة الديناصورات المحفوظة على الإطلاق".
في الطيور، يترك الطي الجنين بجناحه الأيمن فوق رأسه ويشير منقاره نحو مساحة هوائية عند الطرف الحاد للبيضة. يساعد هذا الاتجاه في توجيه رأس الفقس حيث يستخدم منقاره لكسر قشر البيض والظهور.
تم العثور على جنين oviraptorid في جنوب الصين.
في الطيور الحديثة، ترتبط هذه الحركات بسلوك يسمى الطي، والذي يتحكم فيه الجهاز العصبي المركزي وهو ضروري لنجاح الفقس.
وقالت السيدة فيون ما: "إن عدم الوصول إلى هذا الوضع سيزيد من فرصة الموت، حيث تقل احتمالية خروج الطائر من البيضة بنجاح".
وأظهر فحص لبيضة الأوفيرابتوريد ما بدا أنه فراغ هوائي بين العمود الفقري للجنين ونهاية البويضة الحادة، وفقًا للباحثين.
كانت العينة من بين العديد من الحفريات المكتشفة منذ حوالى عقدين من الزمن في مدينة غانتشو الصينية ولكن لم يتم التعرف عليها على أنها بيض ديناصور متحجر حتى عام 2015، عندما قام خبير بتقييمها. وأظهر الفحص الدقيق لإحدى البويضات، التي كانت متحجرة بعد الانكسار، أنها تحمل جنين أوفيرابتوريد المحفوظ.
وغالبًا ما يستخدم علماء الأحافير التصوير المقطعي لفحص الأحافير الداخلية. لكن السيدة ما قالت إنه عندما أجرى الباحثون مسحًا للجنين المتحجر، "لم تكن النتائج رائعة". لذلك نظر العلماء بعناية إلى العينة، ثم قاموا بإنشاء إعادة بناء واقعية للجنين داخل البويضة.
وقد تم اكتشاف عشرات من بيض الديناصورات المتحجرة خلال القرن ونصف القرن الماضي. لكن البيض الذي يحتوي على أجنة نادر لأن عظام الديناصورات الجنينية هشة جدًا لدرجة أنها غالبًا تدمر قبل اكتمال عملية التحجر.
إن جنينًا كالذي ورد تفصيله في الصحيفة، بكل عظامه في مكانها، نادر الحدوث. وعادة ما يتم العثور على أجنة الديناصورات وعظامها مفككة، أو لم تعد متصلة، مما يجعل من الصعب إعادة بناء تشريحها وسلوك ما قبل الفقس.
الأوفيرابتوريدات Oviraptorids، وهي مجموعة من الديناصورات كانت تفتقر إلى الأسنان ولكن لديها مناقير منحنية مثالية لأكل البيض وربما المحار. كانت الحيوانات - بعضها بحجم الديوك الرومية والبعض الآخر يصل طوله إلى 23 قدمًا - وفيرة في آسيا وأميركا الشمالية منذ نحو 125 مليون إلى 70 مليون سنة.
تنتمي الحيوانات إلى مجموعة من الديناصورات ثنائية الأرجل وثلاثية الأصابع تسمى الثيروبودات. وفقًا لعلماء الحفريات، تبع أصول الطيور الحديثة إلى الثيروبودات، مع ميزات مثل الريش والمشي على قدمين ووضع البيض المشتركة بين المجموعتين.
ووصفت جاسمينا ويمان، عالمة الأحياء القديمة في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا والتي لم تشارك في الدراسة، الاكتشاف الجديد بأنه "ملاحظة رائعة للغاية" لأن بيض ديناصورات أوفيرابتوريد يختلف اختلافًا كبيرًا في الشكل عن تلك الموجودة في أي طائر.
قال شوندونغ بي، عالم الأحياء بجامعة إنديانا في بنسلفانيا، والمؤلف المشارك لدراسة تصف أوفيرابتوريد المكتشف في الصين وهو جالس فوق مجموعة من بيضها. نُشرت الدراسة في مارس في مجلة Science Bulletin "ساينس بوليتن".
ولا تزال فيون تأمل في العثور على عينات مماثلة. وقالت "من الممكن العثور على المزيد من أجنة الديناصورات مثل هذا. إنها مجرد مسألة وقت وحظ. مع المزيد من الأحافير، يمكننا دراسة تطور وسلوك صغار الديناصورات بمزيد من التفصيل وبدليل أقوى".

آيلين وودوورد _المصدر: وول ستريت جورنال

نقله إلى العربية: الميادين نت

 

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