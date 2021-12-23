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المنفي والسيسي يتفقان على التنسيق بالمستجدات الليبية

عرض رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، خلال لقائه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.
رمز الخبر: ۶۱۶۵۰
تأريخ النشر: 22 December 2021

وفي ظل ضبابية موعد إقامة الانتخابات، اتفق المنفي و السيسي على تكثيف التشاور والتنسيق بينهما في ما يتعلق بالمستجدات.

وعرض المنفي، مجمل الوضع السياسي الداخلي الحالي في ليبيا، وتم التوافق على «تكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لمتابعة مستجدات العملية السياسية والإجراءات الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية» وفق البيان المصري.

وثمّن المنفى الدور المصري الحيوي وجهوده الحثيثة والصادقة لاستعادة الأمن الاستقرار في ليبيا وتوحيد مؤسسات الدولة، خصوصاً المؤسسة العسكرية المتمثلة في الجيش الوطني الليبي، وذلك بالتكامل مع جهود لجنة «5+5» المتعلقة بالمسار العسكري للأزمة الليبية، وفق بيان للرئاسة المصرية نشرته على صفحتها في «فايسبوك».

 

وبحسب البيان، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن السيسي شدد خلال اللقاء على «دعم مصـر الكامل لكل ما من شأنه أن يحقق المصلحة العليا للشقيقة ليبيا، ويفعل الإرادة الحرة لشعبها، ويحافظ على وحدة وسيادة أراضيها».

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الجمعة المقبل، والبرلمانية بعدها بـ52 يوماً، لكن رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية، الهادي الصغير، قال في تصريحات صحافية الجمعة، إن «تأجيل الانتخابات أمر محسوم وواقع»، بحسب قناة «فبراير» (محلية خاصة).

وقرر رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، حل اللجان الانتخابية التابعة لمكاتب المفوضية، وطالب بالعودة إلى الوضع قبل تنفيذ خطوات العملية، وبحل اللجان الانتخابية في مكاتب الإدارات الانتخابية وإنهاء أعمالها وتقديم تقاريرها لعام 2021.

 

هذا وقبل يومين من موعدها الانتخابي،شهدت ليبيا تطورات متسارعة على أكثر من صعيد، وفيما رصدت عملية انتشار عسكري غامضة ببعض مناطق العاصمة طرابلس، أعلن عن زيارة فتحي باشاغا لبنغازي.

وأفادت عدة وسال إعلام ليبية بأن وزير الداخلية الليبي السابق فتحي باشاغا وهو مرشح للانتخابات الرئاسية يزور مدينة بنغازي للالتقاء بالمشير خليفة حفتر صحبة مرشح ثالث للانتخابات الرئاسية هو أحمد معيتيق.

وأوضحت صحيفة بهذا الشأن أن طائرة خاصة نقلت باشاغا ومعيتيق إلى بنغازي قادمة من العاصمة المصرية القاهرة.

وأفيد أيضا في هذا الصدد بأن السايح أوصى في الوقت ذاته “باتخاذ الإجراءات اللوجستية التي تضمن المحافظة على الجاهزية العملياتية والمواد التي كانت ستستخدم في الانتخابات”، ما قد يشير إلى إعلان قريب بتأجيل الانتخابات التي كانت مقررة يوم 24 ديسمبر.

مصدر : وكالات

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