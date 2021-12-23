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قسد تستهدف "لواء المعتصم" الموالي لتركيا

استهدفت "قسد" بصاروخ موجه سيارة عسكرية تابعة لما يسمى "لواء المعتصم" الموالي لتركيا، على أطراف بلدة مارع الواقعة تحت سيطرة الاحتلال التركي بريف حلب الشمالي.
رمز الخبر: ۶۱۶۴۹
تأريخ النشر: 22 December 2021

وكانت "قسد" لجأت إلى إغلاق المعابر النهريّة والمعبر البري بالصالحيّة، الذي يربط بين مناطق سيطرتها ومناطق الدولة السوريّة، لمنع توافد الراغبين بالتسوية، ناهيك عن إصدارها قرارات بفصل من يعمل منهم بمشاريع المنظمات الدوليّة الناشطة في المنطقة .

وتواصل القوات التركية والجماعات المسلحة التي تدعمها اعتداءاتها بالمدفعية والقذائف الصاروخية على القرى والبلدات الآمنة في ناحيتي رأس العين وتل تمر وبلدة أبو راسين بالريف الشمالي والشمالي الغربي ما أدى خلال الفترة السابقة إلى ارتقاء شهداء ووقوع إصابات في صفوف المدنيين وأضرار مادية كبيرة في المنازل والممتلكات.

مصدر : وكالات

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