الصحة اليمنية تدين تدمير مركز الحجر الصحي في مطار صنعاء

أدانت وزارة الصحة العامة والسكان، استهداف طيران العدوان الأمريكي السعودي لمركز الحجر الصحي بمطار صنعاء الدولي.

ووفق وكالة "سبأ" أوضحت الوزارة في بيان أن طيران العدوان دمر مركز الحجر الصحي تدميراً كاملاً، إثر استهدافه بشكل مباشر لمطار صنعاء في جريمة تضاف إلى سلسلة جرائمه بحق اليمن أرضاً وإنساناً منذ نحو سبع سنوات.

واعتبر البيان أن استهداف وقصف المنشآت الحيوية والصحية إصراراً من دول العدوان على تدمير البنية التحتية والتسبب في شلل المؤسسات الحكومية بما فيها مطار صنعاء الشريان المتبقي لدخول المساعدات الإنسانية.

وأشار البيان إلى أن مركز الحجر الصحي تم تهيئته لاستقبال وتوفير الخدمات الصحية للحالات التي تدخل عبر المطار من موظفي البعثات والمنظمات الدولية.

وحمّل البيان الأمم المتحدة المسؤولية جراء استمرار صمتها أمام جرائم العدوان، داعياً إياها إلى القيام بواجبها من أجل وقف العدوان ورفع الحصار.

مصدر : وكالات