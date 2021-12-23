النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۱مشاهدات
‍ پ

بيان "أستانة" يعارض استخدام "إسرائيل" الطائرات المدنية للعدوان على سوريا

بيان "أستانة" يؤكد أن روسيا وإيران وتركيا مستعدة للتعاون بمحاربة الإرهاب والقضاء على الجماعات الإرهابية بسوريا.
رمز الخبر: ۶۱۶۴۴
تأريخ النشر: 22 December 2021

أعربت كل من روسيا وتركيا وإيران عن معارضتها لاستخدام "إسرائيل" الطائرات المدنية للتغطية على العدوان ضد سوريا، مما يعرض حياة السكان المدنيين للخطر، وذلك حسبما جاء في بيان الدول الثلاث عقب مباحثات صيغة "أستانة".
وجاء في البيان  "أكدنا أن استخدام "إسرائيل" للطائرات المدنية للتغطية على العدوان على الأراضي السورية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويعرض حياة السكان المدنيين للخطر".
كما اتفقت روسيا وإيران وتركيا، على بذل جهود لتحسين الوضع في إدلب السورية، وكذلك محاربة الإرهاب والقضاء على المجموعات الإرهابية في سوريا.
وقالت الدول الثلاث في بيان "ناقشنا بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، واتفقنا على بذل المزيد من الجهود لتحسين الوضع الإنساني في منطقة خفض التصعيد وما حولها. وتم التأكيد على ضرورة الحفاظ على الهدوء "على الأرض" من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات القائمة بشأن إدلب".
وأضاف البيان أن الدول الثلاث "أعربوا عن عزمهم على مواصلة التفاعل من أجل مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومعارضة المخططات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية وتهديد الأمن القومي لدول الجوار".
وقبيل بدء المحادثات أعرب الممثل الخاص للرئيس الروسي في سوريا، ألكسندر لافرينتييف، عن قلقه إزاء ازدياد نشاط الجماعات الإرهابية  في معظم أنحاء سوريا.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد، مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ألكسندر لافرنتيف، والوفد المرافق له، قبل أشهر في آخر تطوّرات المسار السياسي، سواء من خلال اجتماعات أستانة، أو اجتماعات اللجنة الدستورية.

المصدر:وكالات

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مكتب اعلام الاسرى: الأوضاع داخل سجون الاحتلال تتجه نحو التصعيد
سقوط مأرب بات وشيكاً وصنعاء أصبحت في موقع القوة
المغرب يعلن عودة العلاقات مع ألمانيا
'الوفاق' تسلّم خطاباً إلى غوتيرش حول انعدام حقوق الانسان في البحرين
التيار الصدري: باب الحنانة مفتوح لمن يقدم أدلة عن الفساد
واشنطن 'تتأسف' على تأجيل الانتخابات في ليبيا !
حماس: سنعمل على إنجاح مؤتمر الجزائر للفصائل الفلسطينية
الاتحاد الأوروبي يتحرك ضد بولندا بعد رفضها قراراته
العمليات المشتركة: لم يبق من القوات الأميركية في العراق سوى المستشارين
الإطار التنسيقي يكشف نتائج مباحثاته مع الاحزاب الكردية في العراق
انهاء عزل الأسيرتين مرح باكير وشروق دويات
استنكار فلسطيني واسع لتصريحات "منصور عباس"
موسكو: اتفقنا في استانا على سحق الارهابيين في سوريا نهائيا
العثور على جنين ديناصور محفوظ جيداً داخل بيضة متحجرة
الجعفري : الغرب يصفّي حساباً مع سوريا.. والحرب تنتهي بإنهاء الاحتلال
الجزائر...توقيف 4 مغاربة في عين الدفلى
العراق: اخلاء قاعدة حرير من القوات التحالف الامريكي
الرئيس الأسد يصدر قانوناً هاما للشركات الراغبة بتوفيق أوضاعها
إعلام إسرائيلي: البيت الأبيض لا يستجيب لطلب بينت إجراء محادثة هاتفية
العراق يعلن استكمال دفع تعويضات الكويت
باسيل: اليوم تم اسقاط المجلس الدستوري وما حصل هو نكسة للحق
“الجبهة الديمقراطية”: عملية جنين دليل أن الشعب الفلسطيني لن ينسى أسيراته وأسراه
“لجان المقاومة”: عملية الدهس في جنين رد طبيعي على جرائم العدو الصهيوني بحق أسيراتنا بالسجون
شهيد فلسطيني برصاص العدو الاسرائيلي غرب جنين بالضفة المحتلة
الجعفري : الغرب يصفّي حساباً مع سوريا.. والحرب تنتهي بإنهاء الاحتلال
"رويترز": رئيس الوزراء السوداني يعتزم الاستقالة من منصبه خلال ساعات
حماس: الثورة لن تتوقف حتى إنهاء الاحتلال
واشنطن بوست: الإمارات تجسست على زوجة جمال خاشقجي
بيان "أستانة" يعارض استخدام "إسرائيل" الطائرات المدنية للعدوان على سوريا
التيار الصدري: باب الحنانة مفتوح لمن يقدم أدلة عن الفساد