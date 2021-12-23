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برلمانيو ايران وارمينيا يؤكدون على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات

وفي اللقاء وجه فرشادان دعوة رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف لرئيس المجلس الوطني الارميني الن سيمونيان للقيام بزيارة الى طهران.
رمز الخبر: ۶۱۶۴۱
تأريخ النشر: 22 December 2021

التقى وفد برلماني من الجمهورية الاسلامية الايرانية الاثنين في يريفان رئيس المجلس الوطني الارميني الن سيمونيان حيث جرى التاكيد على تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

ويتراس وفد مجلس الشورى الاسلامي في زيارته الى يريفان رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية الارمينية مهدي فرشادان ويضم في عضويته عددا من اعضاء المجموعة ولجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بالمجلس.

وفي اللقاء اعرب سيمونيان عن ثقته بان هذه الزيارة واستمرار التعاون بين برلماني البلدين من شانهما دعم تطوير العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وارمينيا وكذلك تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وتباحث الجانبان خلال اللقاء بشان مجالات الاستفادة من طاقات برلماني البلدين لتطوير العلاقات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وفي اللقاء وجه فرشادان دعوة رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف لرئيس المجلس الوطني الارميني الن سيمونيان للقيام بزيارة الى طهران.

وسيلتقي الوفد البرلماني الايراني خلال الزيارة عددا من المسؤولين التنفيذيين الارمينيين.

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