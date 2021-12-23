برلمانيو ايران وارمينيا يؤكدون على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات

التقى وفد برلماني من الجمهورية الاسلامية الايرانية الاثنين في يريفان رئيس المجلس الوطني الارميني الن سيمونيان حيث جرى التاكيد على تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

ويتراس وفد مجلس الشورى الاسلامي في زيارته الى يريفان رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية الارمينية مهدي فرشادان ويضم في عضويته عددا من اعضاء المجموعة ولجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بالمجلس.

وفي اللقاء اعرب سيمونيان عن ثقته بان هذه الزيارة واستمرار التعاون بين برلماني البلدين من شانهما دعم تطوير العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وارمينيا وكذلك تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وتباحث الجانبان خلال اللقاء بشان مجالات الاستفادة من طاقات برلماني البلدين لتطوير العلاقات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وفي اللقاء وجه فرشادان دعوة رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف لرئيس المجلس الوطني الارميني الن سيمونيان للقيام بزيارة الى طهران.

وسيلتقي الوفد البرلماني الايراني خلال الزيارة عددا من المسؤولين التنفيذيين الارمينيين.