ایران وباکستان تؤكدان على تعزيز العلاقات الثنائية

واكد اميرعبداللهيان خلال اللقاء على ان الحكومة الايرانية عاقدة العزم على توطيد العلاقات مع دول الجوار خاصة باكستان وترحب باي مبادرة لتعزيز العلاقات معها.

التقي وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في العاصمة الباكستانية اسلام اباد حيث اكد الجانبان خلال اللقاء على ارادة البلدين في تمتين العلاقات الثنائية اكثر فاكثر.

واجتمع امير عبداللهيان اليوم الاحد على هامش الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي المخصص للأزمة الإنسانية في أفغانستان، اجتمع مع عمران خان وتبادل معه وجهات النظر بشأن القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي والعلاقات التجارية والتعاون الحدودي بما فيها توسيع الاسواق الحدودية المشتركة.

وحضر اللقاء اعضاء الوفد السياسي الايراني المشارك في الاجتماع وسفير ايران لدى اسلام اباد محمد على حسيني وعدد من المسؤولين الباكستانيين.

واكد اميرعبداللهيان خلال اللقاء على ان الحكومة الايرانية عاقدة العزم على توطيد العلاقات مع دول الجوار خاصة باكستان وترحب باي مبادرة لتعزيز العلاقات معها.

من جانبه اشار رئيس الوزراء الباكستاني الى لقائه الرئيس الايراني أية الله ابراهيم رئيسي على هامش قمة منظمة شانغهاي واضاف ان باكستان تولى اهتماما كبيرا لعلاقاتها مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ولفت عمران خان الى الظروف التي تسود افغانستان ودعا الى تعزيز التعاون بين اللاعبين الاقليميين والدوليين من اجل معالجة الازمة الانسانية والاقتصادية في افغانستان مؤكدا على دور الجمهورية الاسلامية الايرانية وباكستان في المضي قدما نحو ارساء السلام والاستقرار في افغانستان.