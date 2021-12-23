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المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يشيد بالتعاون إلايراني في إيواء اللاجئين الأفغان

واكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن تعاون إيران السخي في ايواء اللاجئين الأفغان أمر يستحق الثناء وقال "إن الأمم المتحدة تراقب قضايا ومشاكل الدول المختلفة.
رمز الخبر: ۶۱۶۳۹
تأريخ النشر: 22 December 2021

قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن "تعاون إيران السخي في ايواء اللاجئين الأفغان أمر يستحق الثناء ووكالات اللاجئين الدولية تقف إلى جانب هذا البلد".

واضاف فيليبو غراندي خلال زيارة قام بها إلى مخيم نياتك المؤقت للاجئين في مدينة زابل ، صرح أنه تم تخصيص 11 مليون دولار لبناء موقع في نياتك ، وقد تم توفير أكثر من نصفها من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

واكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن تعاون إيران السخي في ايواء اللاجئين الأفغان أمر يستحق الثناء وقال "إن الأمم المتحدة تراقب قضايا ومشاكل الدول المختلفة.

ووصل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي على رأس وفد إلى سيستان وبلوشستان (شرق) على راس وفد أمس السبت وكان في استقباله مساعد المحافظ في الشؤون الأمنية .

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