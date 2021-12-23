وزارة الصناعة تعمل على إنتاج السيارات الإيرانية في دول أخرى

وشدد ان وزارة الصناعة والتعدين والتجارة تحرص علی اجهاض الحظر بدلا من التفافه قائلا : لدينا أدوات جيدة لتحقیق الهدف.

اعلن وزير الصناعة والتعدين والتجارة "سيد رضا فاطمي امين"، عن تفعیل وتطوير خطوط إنتاج السيارات الإيرانية في السنغال وجمهورية أذربيجان وسوريا والعراق.

واشار فاطمي امين الیوم الاثنین في تصريح خاص لارنا إلى استئناف خطوط إنتاج السيارات الإيرانية في دول أخرى وأعلنت عن برامج ومخططات لزيادة تصدير السيارات الإيرانية بنسبة 30٪ بحلول عام 2025 معتبرا تدشین وتطوير خطوط إنتاج السيارات في دول اخری أحد الحلول لتحقیق الهدف المنشود.

وقال: " بامکاننا ان نصدر قطع غيار سيارات إلى دول کسوريا والعراق والسنغال وجمهورية أذربيجان بدلاً من تصدير السيارات والذي قد يطاله بعض القيود الجمركية.

وشدد ان وزارة الصناعة والتعدين والتجارة تحرص علی اجهاض الحظر بدلا من التفافه قائلا : لدينا أدوات جيدة لتحقیق الهدف.