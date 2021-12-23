باكو تولي اهمية الى ممر النقل بين الخليج الفارسي والبحر الاسود

ولفت بان انشاء ممر جديد مشترك بين الدول الثلاث، مؤشر على جهود الدول الاقليمية الهادفة الى الانتفاع من الطاقات التي تزخر بها المنطقة.

قال عضو لجنة الاقتصاد والصناعة وريادة الاعمال في البرلمان الاذربيجاني "وقار بايراموف" : ان تشغيل ممر جديد للنقل الذي يصل منطقة الخليج الفارسي بالبحر الاسود، مرورا بجمهوريات ايران واذربيجان وجورجيا، يحظى باهمية لدى باكو.

وافاد مراسل "ارنا" لدى جمهورية اذربيجان، ان بايراموف ادلى بهذا التصريح اليوم الاثنين لوسائل الاعلام الاذربيجانية؛ مؤكدا ان انشاء طرق النقل في هذا المسار سيؤثر ايجابا على حجم الشحنات الدولية المتجهة صوب المنطقة.

واشار المسؤول البرلماني الاذربيجاني، الى ان طهران وباكو تتعاونان في مجال النقل عبر ممر الشمال –جنوب، بينما تقيم جمهورية اذربيجان مع جورجيا تعاونا في مجال النقل السككي على طريق باكو – تبليسي – قارص، وايضا ممر الشرق – غرب الدولي.

ولفت بان انشاء ممر جديد مشترك بين الدول الثلاث، مؤشر على جهود الدول الاقليمية الهادفة الى الانتفاع من الطاقات التي تزخر بها المنطقة.