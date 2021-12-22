النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۱مشاهدات
‍ پ

العراق يعلن استكمال دفع تعويضات الكويت

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، عن استكمال دفع تعويضات دولة الكويت.
رمز الخبر: ۶۱۶۳۵
تأريخ النشر: 22 December 2021

وقال المركزي في بيان، إنه "تم إكمال دفع الدفعة الأخيرة المتبقية من تعويضات دولة الكويت البالغة (44) مليون دولار أمريكي، وبذلك يكون العراق قد أتم سداد كامل مبالغ التعويضات التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التابعة لمجلس الأمن الدولي بموجب القرار رقم (٦٨٧) للعام ١٩٩١، بمجموع (٥٢.٤) مليار دولار أمريكي لدولة الكويت".

ومن المؤمل أن يسهم إنهاء دفع التعويضات، وفق البيان، إلى "إخراج العراق من البند السابع، فضلًا عن أثره في إعادة دمج النظام المصرفي العراقي بالنظام المصرفي العالمي والإفادة من الوفرة المالية التي ستتحقق".

وكانت لجنة أممية للتعويضات تشكلت عام 1991، ألزمت بغداد بدفع 52.4 مليار دولار تعويضات للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها ممن تكبد خسائر ناجمة مباشرة عن غزو الكويت.

وتوقف العراق عن تسديد المدفوعات في 2014 أثناء الحرب على تنظيم "داعش"، الذي سيطر على أجزاء واسعة من البلاد، لكنه استأنف التسديد في العام 2018.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
العراق يعلن استكمال دفع تعويضات الكويت
باسيل: اليوم تم اسقاط المجلس الدستوري وما حصل هو نكسة للحق
العراق: اخلاء قاعدة حرير من القوات التحالف الامريكي
الرئيس الأسد يصدر قانوناً هاما للشركات الراغبة بتوفيق أوضاعها
الجزائر...توقيف 4 مغاربة في عين الدفلى
إعلام إسرائيلي: البيت الأبيض لا يستجيب لطلب بينت إجراء محادثة هاتفية
"رويترز": رئيس الوزراء السوداني يعتزم الاستقالة من منصبه خلال ساعات
“الجبهة الديمقراطية”: عملية جنين دليل أن الشعب الفلسطيني لن ينسى أسيراته وأسراه
“لجان المقاومة”: عملية الدهس في جنين رد طبيعي على جرائم العدو الصهيوني بحق أسيراتنا بالسجون
حماس: الثورة لن تتوقف حتى إنهاء الاحتلال
شهيد فلسطيني برصاص العدو الاسرائيلي غرب جنين بالضفة المحتلة
الحركة الأسيرة تعلن عن خطوات تصعيدية غداً في كافة سجون الاحتلال
"أكبر مبلغ لتسوية طلاق".. محكمة في لندن تصدر حكمها بحق حاكم دبي
تحذيرات من تحويل مستوطنة 'حومش' إلى معسكر احتلالي
وزير خارجية اليمن: استهداف العدوان لمطار صنعاء محاولة جديدة للضغط علينا
هيئة الطيران اليمنية تؤكد خروج مطار صنعاء عن الجاهزية اثر الغارات العدائية
الناطق الرسمي لأنصار الله يعزي القيادة والشعب الإيراني باستشهاد السفير حسن ايرلو
ريابكوف: علاقاتنا مع الناتو قابلة للانفجار
رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق يتحدّث عن دور للموساد في اغتيال سليماني
وزير الخارجية اليمني يعزي باستشهاد السفير الإيراني
برئاسة المالكي.. وفد من 'الإطار التنسيقي' يزور أربيل الأربعاء
إيران وروسيا تبحثان تنسيق المواقف إزاء الوضع في سوريا
أهداف أمیرکا من التدخل الجدید في المنطقة في حقبة بایدن
سوليفان يبحث في الضفة "زيادة تعزيز العلاقات الأميركية الفلسطينية"
ايران تدعم المجتمع الدولي عبر استقبالها الواسع للمهاجرين
تحذيرات من تحويل مستوطنة 'حومش' إلى معسكر احتلالي
العراق.. مطالبات بإقالة يونس محمود لمشاركته في مباراة تطبيعية
فصائل المقاومة تبارك عملية الطعن التي وقعت في سجن "نفحة" اليوم
رئيس الهلال الاحمر الايراني: اولويتنا تطوير التعاون الاقليمي في الشرق الاوسط وافريقيا
امير عبداللهيان يدعو المجتمع العالمي لبذل اهتمام خاص بالاوضاع المعيشية للشعب الافغاني