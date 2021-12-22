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العراق: اخلاء قاعدة حرير من القوات التحالف الامريكي

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الثلاثاء، خلو قاعدة حرير في أربيل من أي قوات قتالية تابعة للتحالف الامريكي، فيما أشارت إلى أن المستشارين سيوزعون بين قاعدتي عين الأسد وحرير.
رمز الخبر: ۶۱۶۳۳
تأريخ النشر: 22 December 2021

وقال المتحدث باسم القيادة تحسين الخفاجي في تصريح للعراقية الإخبارية ، إن "انسحاب القوات القتالية للتحالف الدولي من العراق تم بسلاسة"، مبيناً أن "قاعدة حرير في اربيل تخلو من اي قوات قتالية للتحالف الدولي".
وأضاف، أن "هذه القوات أكملت انسحابها قبل نهاية العام الحالي"، لافتاً الى أن "ما تبقى هو جزء قليل من المستشارين الذين يقومون بتقديم المشورة في مجال مكافحة الارهاب".
وأكد الخفاجي أن "هؤلاء المستشارين سيوزعون بين قاعدتي عين الاسد وحرير"، مشيراً الى أن "قواتنا بدأت بتسلم معسكرات التحالف كافة بدءاً من العام الحالي".

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