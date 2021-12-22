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إعلام إسرائيلي: البيت الأبيض لا يستجيب لطلب بينت إجراء محادثة هاتفية

وسائل إعلام إسرائيلية تقول إنه "منذ عدة أسابيع البيت الأبيض لا يستجيب لطلب رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت إجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الأميركي جو بايدن".
رمز الخبر: ۶۱۶۳۰
تأريخ النشر: 22 December 2021

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنه منذ عدة أسابيع البيت الأبيض لا يستجيب البيت الأبيض لطلب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت إجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الأميركي جو بايدن.
وقال المراسل السياسي في "القناة 13" الإسرائيلية سيفي عوفاديا إن "الكثير من التعجب حول كيف أنه في ذروة المحادثات النووية بين الدول بمرافقة الولايات المتحدة مقابل إيران، لم تجر محادثة هاتفية بين رئيس الحكومة الإسرائيلية ورئيس الولايات المتحدة".
وتابع: "يأتي ذلك رغم أن إسرائيل لديها عدم الرضا وهنك الكثير من المخاوف من هذه المفاوضات".
وأشار عوفاديا إلى "المكالمة القاسية" التي جرت بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين، ورئيس بينيت، حينها طلب الأخير "الحديث معه عن الموضوع الإيراني لكن بلينكين طرح معه موضوع البناء في منطقة عطروت"، مشيراً إلى أن "الأميركيين يحتجون كل مرة تنشر فيها خطط بناء خلف الخط الأخضر".
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن "مستشار الأمن القومي لبايدن أصبح في إسرائيل وسوف يلتقي الليلة مع الرئيس هرتسوغ وغداً مع بينيت".
وقدّرت مصادر سياسية لوسائل الاعلام أنه "بعد نهاية هذه الزيارة، ستجري المكالمة، وبكل الأحوال هذا مهم أنه على مدى أسابيع طويلة رئيس حكومة إسرائيلي في موضوع بنظر إسرائيل هو وجودي، يطلب الحديث مع الرئيس الأميركي، بسبب موقف حازم أظهره، ولكن لم يستجاب له".
يذكر أنه خلال مفاوضات فيينا الأخيرة كُشِف عن وجود تباين في المواقف  بين "إسرائيل" والولايات المتحدة الأميركية بشأن إيران.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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