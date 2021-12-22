الحركة الأسيرة تعلن عن خطوات تصعيدية غداً في كافة سجون الاحتلال

قالت الحركة الأسيرة إن "الأسيرات الفلسطينيات خطٌ أحمر، والمساس بهن سيؤدي لتفجير الأوضاع داخل السجون وخارجها".

وفي بيان لها، أوضحت الحركة الأسيرة أن "عملية الرد الأولى التي قام بها البطل يوسف المبحوح لن تكون الأخيرة ما لم تستجب إدارة السجون لمطالبهم ومطالب الأسيرات، وإعادتهن إلى الأقسام وتلبية كافة المطالب لهن".

كما دعت الشعب الفلسطيني لاعتبار الجمعة القادمة جمعة الأسيرات تحت شعار "الأسيرات خط أحمر".

كذلك دعت الفصائل الفلسطينية وقوى المقاومة للرد بالشكل المناسب وما يلائم ما تم من اعتداء على الأسيرات في سجن الدامون، وبعد ذلك الاعتداء على الأسرى في سجن نفحة.

أيضاً دعت المؤسسات الحقوقية وذات الاختصاص إلى العمل الجاد لمعرفة مصير الأسرى في قسم 12 نفحة، وكذلك مصير البطل يوسف المبحوح.

هذا وأعلنت الحركة الأسيرة في كافة سجون الاحتلال، عن خطوة تصعيدية غداً الأربعاء تشتمل على ترجيع وجبة الفطور، وإغلاق الأقسام حتى الظهيرة، وذلك للمطالبة بالإفراج عن الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 127 يوماً ووقف الهجمة ضد سجن نفحة وتطبيق الاتفاق الخاص بالأسيرات في سجن الدامون.

وفي وقت سابق من اليوم، حذرت حركة "حماس" من أن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والأسيرات في سجونه يمثل استفزازاً للمقاومة.

وفي وقفة تضامنة مع الأسرى والمحررين أمام منزل عائلة الأسير يوسف المبحوح قال القيادي في الحركة مشير المصري إن "قضية الأسرى خط أحمر لا يمكن تجاوزه وحذر من أن إجراءات الاحتلال بحق الأسيرات هو استفزاز للمقاومة وصواريخها وأنفاقها وضفادعها البشرية".

كما أعلنت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة حماس أن الأسرى أَعدوا أنفسهم لمعركة طويلة ومفتوحة مع إدارة سجون الاحتلال

بالتوازي حذرت جمعية "واعد" للأسرى من التعرض للأسير يوسف المبحوح الذي طعن ضابطاً إسرائيلياً في سجن نفحة في ظل رفض إدارة السجون السماحَ للطواقم القانونية بالإفصاح عن مكانه.

كذلك أشار مكتب إعلام الأسرى إلى أن وحدات القمع اعتدت بالضرب الشديد على 3 أسرى نقلوا على إثر ذلك إلى المستشفى ثم أعيدوا إلى السجن من دون تلقي الرعاية الطبية اللازمة.

المصدر:الميادين