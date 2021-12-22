"أكبر مبلغ لتسوية طلاق".. محكمة في لندن تصدر حكمها بحق حاكم دبي

أمر القضاء البريطاني، اليوم الثلاثاء، حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم بدفع حوالى 550 مليون جنيه إسترليني (730 مليون دولار) لزوجته السابقة وطفليهما، في ما يعتقد أنه أكبر مبلغ لتسوية طلاق تحدّده محكمة إنكليزية.

والحكم الصادر عن محكمة الشؤون العائلية هو الأخير في سلسلة معارك قانونية خلف الأبواب المغلقة بدأت عندما فرت الأميرة هيا بنت الحسين (47 عاماً) إلى لندن مع طفليها.

وحكم القاضي البريطاني فيليب مور بأن يدفع الشيخ محمد (72 عاماً) الذي يتولّى أيضا رئاسة حكومة الإمارات ووزارة الدفاع فيها، لزوجته السابقة مبلغ 251,5 مليون جنيه إسترليني.

كما حكم بأن يدفع كفالة بقيمة 290 مليون جنيه لتغطية نفقات رعاية الطفلين وأمنهما كبالغين، بعد معركة على حضانتهما، على ما جاء في الحكم.

وقد يتغير المبلغ الإجمالي الذي يشمل عشرات الآلاف من الجنيهات لقضاء الإجازة أو النفقات المتعلقة بالحيوانات الأليفة، بناء على عدة عوامل بما في ذلك إمكانية تصالح الطفلين مع والدهما.

وتزوج حاكم دبي من الأميرة هيا، الأخت غير الشقيقة للملك الأردني عبد الله الثاني في 2004، وطلقها في 2019 من دون علمها، بحسب حكم المحكمة. وتعيش مع طفليها في منزل بالقرب من قصر كنسنغتون وفي عقار غربي لندن ورثته عن والدها الملك الراحل حسين.

وتعتبر التعويضات المالية التي قضت المحكمة بدفعها من الأعلى التي تقر في إطار تسوية طلاق أمام القضاء الإنكليزي منذ قضية تاتيانا احمدوفا الزوجة السابقة للملياردير الروسي فرهاد احمدوف.

ففي نهاية العام 2016، منح القضاء احمدوفا 41% من ثروة زوجها السابق البالغة 453 مليون جنيه استرليني.

وفي حكمه، أوضح القاضي مور أنّه "نظراً لمكانتهما والتهديدات العامة المتعلقة بالإرهاب والخطف التي يواجهانها في ظل ظروف كهذه، فهما في وضع ضعيف على وجه الخصوص وبحاجة إلى أمن معزز لضمان سلامتهما في هذا البلد". وأضاف القاضي أن "التهديد الرئيسي الذي يواجهانه يأتي منه (حاكم دبي) وليس من أطراف خارجية".

رهينة

وكانت المحكمة العليا البريطانية رأت في تشرين الأول/أكتوبر أنّ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي تربطه علاقات دبلوماسية طويلة مع الملكة إليزابيث الثانية، سمح بقرصنة هاتف زوجته ومحاميها البريطانيين.

وشدد القاضي على أنّ حاكم دبي مارس "مضايقات وترهيب على الوالدة قبل مغادرتها إلى إنكلترا".

وفي آذار/مارس 2020، قضت محكمة الشؤون العائلية بأنّ حاكم إمارة دبي "أمر وأدار" خطف اثنتين من بناته بعد هروبهما، هما الأميرة شمسة وشقيقتها لطيفة، في فترتين مختلفتين.

والأميرة لطيفة التي حاولت الفرار من دبي في قارب عام 2018، قالت إنها "رهينة" من قبل والدها. لكن شركة محاماة أعلنت نقلا عنها في حزيران/يونيو انها زارت 3 دول اوروبية مؤخّراً وباتت قادرة على السفر حيثما تريد.

المصدر:وكالات