النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۲مشاهدات
‍ پ

وزير خارجية اليمن: استهداف العدوان لمطار صنعاء محاولة جديدة للضغط علينا

أكد وزير الخارجية اليمني المهندس هشام شرف ، اليوم الثلاثاء، أن استهداف العدوان السعودي لمطار صنعاء وإخراجه عن الجاهزية محاولة جديدة للضغط علينا .
رمز الخبر: ۶۱۶۲۱
تأريخ النشر: 21 December 2021

وأوضح وزير الخارجية هشام شرف في تصريح له لقناة المسيرة أن هناك أجهزة ومعدات خاصة بسلامة الطيران المدني احتجزها العدوان في جيبوتي بهدف عرقلة الخدمات في المطار مضيفا أن الأجهزة والمعدات الملاحية المحتجزة في جيبوتي مهمة للغاية لسلامة رحلات المنظمات الدولية.

وقال وزير الخارجية: سنقاضي دول العدوان أمام المجتمع الدولي لما خلفوه من أضرار ومعاناة للمرضى الذين توفوا جراء حصارهم لمطار صنعاء.

 

من جانبه أوضح مستشار المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد مفتاح للمأن النظام السعودي يتوج جرائمه البشعة وحربه الشاملة بجريمة إخراج مطار صنعاء عن الجاهزية مضيفا أن تهديد العدوان للمنظمات الإنسانية من التواجد في المطار هو بغرض تضييق الحصار على شعبنا.

ولفت مفتاح إلى أن استهداف مطار صنعاء يأتي لتضييق كل وسائل الأمل لدى المرضى والجرحى من اليمنيين لتلقي العلاج في الخارج موضحا أن النظام السعودي بهذه الجريمة يتحدى كل الأعراف والقوانين الدولية ويعلن وفاة ما يسمى بالقانون الدولي والأمم المتحدة.

وأكد أن الشعب اليمني لن يخضع بفعل الجرائم ومعادلة المطار بالمطار ضرورة فرضت علينا.

 

من جهته أوضح القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان في اليمن علي الديلمي أنه كان من المفترض أن يتم فتح مطار صنعاء بعد ضغوطات المجتمع الدولي ونفاجئ بإخراجه عن الجاهزية.. مضيفا “على الرغم من سجل العدوان الحافل بالجرائم الإنسانية إلا أنه يصر على ارتكاب المزيد منها واستهداف مطار صنعاء اعلان منهم بعدم احترام القانون الدولي الإنساني “.

وحمل الأمم المتحدة المسئولية الكاملة لاختلاقها كثير من الاعذار لدول العدوان واستمرار صمتها عن جرائمها.

مصدر : موقع المسيرة

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
تحذيرات من تحويل مستوطنة 'حومش' إلى معسكر احتلالي
وزير خارجية اليمن: استهداف العدوان لمطار صنعاء محاولة جديدة للضغط علينا
اجتماع صيغة أستانا: تأكيد على ضرورة انهاء الاحتلالين الأميركي والتركي.. ووقف الارهاب الاقتصادي
الوزير قرداحي: توقعت ان يقف الاعلام كله معي ولكن لم يقف معي الا الشرفاء الاحرار
سفير اليمن في طهران يكشف معلومات عن أسباب استشهاد السفير إيرلو
تحالف العدوان يصعّد خروقاته بالحديدة و42 غارة على 3 محافظات
ليبيا..تطورات مفاجئة قبل يومين من موعد الاستحقاق الانتخابي
وزير الخارجية اليمني يعزي باستشهاد السفير الإيراني
برئاسة المالكي.. وفد من 'الإطار التنسيقي' يزور أربيل الأربعاء
العراق.. مطالبات بإقالة يونس محمود لمشاركته في مباراة تطبيعية
أوغلو: قد ندير مع قطر 5 مطارات في أفغانستان
بوتين: سنرد بنحو صارم على أي خطوات غير ودية ضدنا
المستوطنون يشكلون تهديدا على المسيحيين أيضا
الناطق الرسمي لأنصار الله يعزي القيادة والشعب الإيراني باستشهاد السفير حسن ايرلو
استشهاد سفير ايران في اليمن متاثرا باصابته بمرض كورونا
طهران تستضيف لجنة التحقيق المشتركة حول اغتيال الشهيد سليماني
الهيئة القيادية لأسرى الجهاد: سنرد بقوة على الاعتداء الوحشي "الإسرائيلي" بحق الأسيرات
عون يجدد إدانته استخدام العدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية للاعتداء على سورية
امير عبد اللهيان: الشعب الافغاني بحاجة الى مساعدات انسانية عاجلة
السفير الايراني في باكو: تاسيس ممر ترانزيت جديد بين ايران واذربيجان وجورجيا
امير عبداللهيان: لتاسيس لجان قنصلية وحدودية مشتركة مع الكويت
عمران خان: تداعيات الفوضى في أفغانستان لا تقتصر على إيران وباكستان
دول مجلس التعاون الإسلامي تتفق على إنشاء صندوق إغاثة إنساني لأفغانستان
هيئة الطيران اليمنية تؤكد خروج مطار صنعاء عن الجاهزية اثر الغارات العدائية
ريابكوف: علاقاتنا مع الناتو قابلة للانفجار
الناطق الرسمي لأنصار الله يعزي القيادة والشعب الإيراني باستشهاد السفير حسن ايرلو
رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق يتحدّث عن دور للموساد في اغتيال سليماني
أهداف أمیرکا من التدخل الجدید في المنطقة في حقبة بایدن
ايران تدعم المجتمع الدولي عبر استقبالها الواسع للمهاجرين
إيران وروسيا تبحثان تنسيق المواقف إزاء الوضع في سوريا