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ليبيا..تطورات مفاجئة قبل يومين من موعد الاستحقاق الانتخابي

قبل يومين من موعدها الانتخابي.. شهدت ليبيا تطورات متسارعة على أكثر من صعيد، وفيما رصدت عملية انتشار عسكري غامضة ببعض مناطق العاصمة طرابلس، أعلن عن زيارة فتحي باشاغا لبنغازي.
رمز الخبر: ۶۱۶۱۶
تأريخ النشر: 21 December 2021

وأفادت عدة وسال إعلام ليبية بأن وزير الداخلية الليبي السابق فتحي باشاغا وهو مرشح للانتخابات الرئاسية يزور مدينة بنغازي للالتقاء بالمشير خليفة حفتر صحبة مرشح ثالث للانتخابات الرئاسية هو أحمد معيتيق.

وأوضحت صحيفة العنوان بهذا الشأن أن طائرة خاصة نقلت باشاغا ومعيتيق إلى بنغازي قادمة من العاصمة المصرية القاهرة.

إلى ذلك، وفي خبر عاجل، ذكرت قناة تلفزيون ليبيا الأحرار أن رئيس المفوضية الليبية العليا للانتخابات عماد السايح أعطى تعليمات قضت "بحل اللجان الانتخابية في مكاتب الإدارة الانتخابية وإنهاء أعمالها".

وأفيد أيضا في هذا الصدد بأن السايح أوصى في الوقت ذاته "باتخاذ الإجراءات اللوجستية التي تضمن المحافظة على الجاهزية العملياتية والمواد التي كانت ستستخدم في الانتخابات"، ما قد يشير إلى إعلان قريب بتأجيل الانتخابات التي كانت مقررة يوم 24 ديسمبر.

مصدر : وكالات

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