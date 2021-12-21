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برئاسة المالكي.. وفد من 'الإطار التنسيقي' يزور أربيل الأربعاء

كشفت وسائل إعلام عراقية، أن وفدا من "الاطار التنسيقي" برئاسة رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، يعتزم زيارة منطقة كردستان العراق، يوم غد الأربعاء، لإجراء مباحثات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.
رمز الخبر: ۶۱۶۱۴
تأريخ النشر: 21 December 2021

ونقلت وكالة "شفق نيوز"، عن مصدر مطلع، قوله إن "الوفد سيترأسه نوري المالكي وسيجري مباحثات مع القوى السياسية الكردية بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة".
وفي السياق، أكد القيادي في دولة القانون كاطع الركابي لشبكة "رووداو" الإعلامية، أن الوفد الذي يترأسه المالكي، "سيجتمع مع قادة الحزبين الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني"، خلال زيارته إلى أربيل، موضحا أنها "تهدف الى مناقشة آخر التطورات السياسية وموضوع الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة في العراق".
ويضم "الإطار التنسيقي"، معظم الاطراف والكتل الشيعية العراقية عدا التيار الصدري، والتي رفضت نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في 10 تشرين الاول/ اكتوبر الماضي، حيث قدمت شكوى لدى المحكمة الاتحادية تطعن بنزاهة الانتخابات.
وتصدرت الكتلة الصدرية نتائج الانتخابات النهائية، بــ 73 مقعداً، فيما حل تحالف تقدم في المرتبة الثانية بـ37 مقعداً، وائتلاف دولة القانون ثالثاً بـ 33 مقعداً.

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