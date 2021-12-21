أوغلو: قد ندير مع قطر 5 مطارات في أفغانستان

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الماليزي سيف الدين عبد الله، قال إن وفدا يتألف من خبراء سيسافر أولا إلى الدوحة ثم إلى أفغانستان لمناقشة تشغيل مطار حامد كرزاي الدولي في كابل.

وأشار رئيس الدبلومماسية التركية إلى أن الوفدين التركي والقطري سيقدمان مقترحات مشتركة للحكومة المؤقتة التي تقودها طالبان في أفغانستان والتي ستتم مناقشتها يوم الأربعاء.

وكانت شركتان تركية وقطرية قد وقعتا اتفاقية مشتركة لتشغيل خمسة مطارات في أفغانستان، وليس فقط مطار كابل.

وقال وزير الخارجية التركي في هذا الشأن: "سندير المطارات بالاشتراك مع قطر إذا كانت الظروف مواتية".