الناطق الرسمي لأنصار الله يعزي القيادة والشعب الإيراني باستشهاد السفير حسن ايرلو

وقال عبدالسلام في تغريده على "تويتر" اليوم: "تعازينا الخالصة إلى القيادة الإيرانية والشعب الإيراني العزيز وإلى أسرة السفير الإيراني لدى اليمن المغفور له حسن ايرلو تغمده الله بواسع الرحمة."

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة اليوم استشهاد السفير الإيراني لدى اليمن (حسن ايرلو) متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال خطيب زادة إن الشهيد حسن إيرلو ، الذي كان يعاني من اعراض بسبب القصف الكيمياوي الذي تعرض له اثناء الحرب المفروضة على ايران، أصيب بمرض كورونا في مكان مهمته ، وبسبب التعاون المتأخر لبعض الدول ، عاد للأسف إلى البلاد في ظروف غير مواتية ورغم كل الاجراءات العلاجية لتحسين استهشد صباح اليوم الثلاثاء .