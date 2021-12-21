النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۱مشاهدات
‍ پ

هيئة الطيران اليمنية تؤكد خروج مطار صنعاء عن الجاهزية اثر الغارات العدائية

قال وكيل الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد رائد جبل، إن طيران تحالف العدوان الأمريكي السعودي، استهدف، الاثنين، وبشكل مباشر مطار صنعاء الدولي بعدد من الغارات، ما أدى إلى خروجه عن الجاهزية.
رمز الخبر: ۶۱۶۰۱
تأريخ النشر: 21 December 2021

وأوضح جبل، أن مطار صنعاء كان يقدم خدماته الملاحية لطائرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بكل مهنية وجهوزية فنية حسب الاشتراطات والمتطلبات الدولية المعمول بها في المطارات العالمية.
وأكد أن تحالف العدوان بقيادة السعودية يهدف من خلال هذا الاستهداف إلى إعاقة المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب اليمني وعرقلة رحلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، متجاهلا كل المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تجرم استهداف المطارات المدنية وفي مقدمتها اتفاقية شيكاغو.
وأشار إلى أن دول تحالف العدوان استهدفت منذ اليوم الأول للعدوان مطار صنعاء الدولي ومنعت دخول أجهزة ومنظومة الاتصالات الخاصة به واليوم استهدفت المطار بشكل مباشر، لافتًا إلى أن استهداف المطار يأتي في إطار استهداف الأعيان المدنية المحمية بالقانون الدولي.
وطالب الأمم المتحدة، بالتحرك الفوري لإيقاف هذا الاستهداف الممنهج للمطار الذي سيعيق تحركاتها.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
تحذيرات من تحويل مستوطنة 'حومش' إلى معسكر احتلالي
وزير خارجية اليمن: استهداف العدوان لمطار صنعاء محاولة جديدة للضغط علينا
اجتماع صيغة أستانا: تأكيد على ضرورة انهاء الاحتلالين الأميركي والتركي.. ووقف الارهاب الاقتصادي
الوزير قرداحي: توقعت ان يقف الاعلام كله معي ولكن لم يقف معي الا الشرفاء الاحرار
سفير اليمن في طهران يكشف معلومات عن أسباب استشهاد السفير إيرلو
تحالف العدوان يصعّد خروقاته بالحديدة و42 غارة على 3 محافظات
ليبيا..تطورات مفاجئة قبل يومين من موعد الاستحقاق الانتخابي
وزير الخارجية اليمني يعزي باستشهاد السفير الإيراني
برئاسة المالكي.. وفد من 'الإطار التنسيقي' يزور أربيل الأربعاء
العراق.. مطالبات بإقالة يونس محمود لمشاركته في مباراة تطبيعية
أوغلو: قد ندير مع قطر 5 مطارات في أفغانستان
بوتين: سنرد بنحو صارم على أي خطوات غير ودية ضدنا
المستوطنون يشكلون تهديدا على المسيحيين أيضا
الناطق الرسمي لأنصار الله يعزي القيادة والشعب الإيراني باستشهاد السفير حسن ايرلو
استشهاد سفير ايران في اليمن متاثرا باصابته بمرض كورونا
طهران تستضيف لجنة التحقيق المشتركة حول اغتيال الشهيد سليماني
الهيئة القيادية لأسرى الجهاد: سنرد بقوة على الاعتداء الوحشي "الإسرائيلي" بحق الأسيرات
عون يجدد إدانته استخدام العدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية للاعتداء على سورية
امير عبد اللهيان: الشعب الافغاني بحاجة الى مساعدات انسانية عاجلة
السفير الايراني في باكو: تاسيس ممر ترانزيت جديد بين ايران واذربيجان وجورجيا
امير عبداللهيان: لتاسيس لجان قنصلية وحدودية مشتركة مع الكويت
عمران خان: تداعيات الفوضى في أفغانستان لا تقتصر على إيران وباكستان
دول مجلس التعاون الإسلامي تتفق على إنشاء صندوق إغاثة إنساني لأفغانستان
هيئة الطيران اليمنية تؤكد خروج مطار صنعاء عن الجاهزية اثر الغارات العدائية
ريابكوف: علاقاتنا مع الناتو قابلة للانفجار
الناطق الرسمي لأنصار الله يعزي القيادة والشعب الإيراني باستشهاد السفير حسن ايرلو
رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق يتحدّث عن دور للموساد في اغتيال سليماني
أهداف أمیرکا من التدخل الجدید في المنطقة في حقبة بایدن
ايران تدعم المجتمع الدولي عبر استقبالها الواسع للمهاجرين
إيران وروسيا تبحثان تنسيق المواقف إزاء الوضع في سوريا