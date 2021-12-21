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رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق يتحدّث عن دور للموساد في اغتيال سليماني

رئيس شعبة الاستخبارات الإسرائيلية العسكرية السابق، تامير هايمان، يكشف أنّ "الموساد" أدّى دوراً في اغتيال قائد قوة القدس السابق، الفريق الشهيد قاسم سليماني.
رمز الخبر: ۶۱۵۹۹
تأريخ النشر: 21 December 2021

كشف رئيس شعبة الاستخبارات الإسرائيلية العسكرية سابقاً، تامير هايمان، أنّ "الموساد" أدّى دوراً في اغتيال قائد قوة القدس السابق، الفريق قاسم سليماني، بحسب تقرير نشره موقع إذاعة "كان".  
وبحسب التقرير، فإنّ هايمان أشار إلى أنّ "فترة توليه منصب رئيس شعبة الاستخبارات شهدت عمليتي تصفية مهمّتين، قُتل في إحداهما القائد سليماني، وفي الأخرى القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا"، والذي تم اغتياله في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
وأمس الأحد، أعلن نائب رئيس السلطة القضائية، ورئيس لجنة حقوق الإنسان الإيرانية، كاظم غريب آبادي، أنّ الجولة الثانية من اجتماعات لجنة التحقيق الإيرانية العراقية المشتركة بشأن ملف اغتيال قائد قوّة القدس الفريق الشهيد قاسم سليماني ورفاقه، ستنعقد باستضافة طهران.
وأوضح  آبادي أنّ الاجتماع سيناقش آخر ما توصل إليه البلدان عبر التحقيق في ملف اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني ورفاقه، بما في ذلك دور المتهمين الأميركيين في المستويات والمجالات كافة .
يُذكَر أنّ قائد قوة القدس الفريق الشهيد قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، استُشهدا مع رفاقٍ لهما في قصفٍ صاروخي مروحي أميركي قرب مطار بغداد الدولي، في الـ 3 من كانون الثاني/يناير 2020.

المصدر: موقع إذاعة "كان"+الميادين 

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