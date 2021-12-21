الهيئة القيادية لأسرى الجهاد: سنرد بقوة على الاعتداء الوحشي "الإسرائيلي" بحق الأسيرات

وقالت الهيئة القيادية في بيان لها : "سنرد بقوة على الاعتداء الوحشي الإسرائيلي بحق الأسيرات، ولن يفلت السجانون من العقاب".

هددت الهيئة القيادية العليا لحركة الجهاد الإسلامي في السجون، بالرد بقوة على الاعتداء الوحشي "الإسرائيلي" بحق الأسيرات في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وقالت الهيئة القيادية في بيان لها : "سنرد بقوة على الاعتداء الوحشي الإسرائيلي بحق الأسيرات، ولن يفلت السجانون من العقاب".

وكانت وحدات القمع "الإسرائيلية" اعتدت على الأسيرات في السجون بالضرب المبرح وخلع الحجاب عن بعضهن مما اثار استفزاز مشاعر الأسيرات والأسرى في السجون، مساء اليوم الأحد، كما عزلت الأسيرة منى قعدان بعد تعرضها للضرب المبرح من قبل وحدات القمع، وفق تصريح مقتضب صادر عن مؤسسة "مهجة القدس" للشهداء والأسرى.

المصدر: فلسطين اليوم