النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۷مشاهدات
‍ پ

ايران تدعم المجتمع الدولي عبر استقبالها الواسع للمهاجرين

واضاف، انه يزور طهران حاليا لاجراء مباحثات بهدف توسيع التعاون الثنائي في مجال دعم المهاجرين من رعايا افغانستان.
رمز الخبر: ۶۱۵۹۴
تأريخ النشر: 21 December 2021

اقر المفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين "فيليبو غراندي"، بان الجمهورية الاسلامية الايرانية وبالرغم من الحظر والمشاكل الناجمة عن وباء كورونا، لكنها تدعم المجتمع الدولي عبر استقبالها الواسع للمهاجرين الاجانب.

وافاد الموقع الاعلامي لوزارة الداخلية يوم الاثنين، ان "غراندي" التقى وزير الداخلية الايراني "احمد وحيدي" في طهران؛ حيث استعرض معه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونوه غراندي بالتعاون الايراني - الدولي الذي يمتد لاكثر من 40 عاما، في مجال دعم المهاجرين الاجانب.

واوضح، ان هذا التعاون بدا منذ توافد المهاجرين الافغان (قبل 4 عقود) الى اراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واكد المسؤول الاممي لوزير الداخلية الايراني، ان ظاهرة تدفق اللاجئين الافغان الى ايران شهدت زيادة خلال الفترة الاخيرة وفي ضوء التطورات الراهنة داخل افغانستان.

واضاف، انه يزور طهران حاليا لاجراء مباحثات بهدف توسيع التعاون الثنائي في مجال دعم المهاجرين من رعايا افغانستان.

وقال غراندي : لقد اجرينا مباحثات مع طالبان في هذا الخصوص، وسنواصل جهدنا من اجل تعزيز الخطوات الداعمة للاستقرار في افغانستان وبالتالي احتواء ظاهرة المهاجرين المتجهين صوب الاراضي الايرانية.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
تحذيرات من تحويل مستوطنة 'حومش' إلى معسكر احتلالي
وزير خارجية اليمن: استهداف العدوان لمطار صنعاء محاولة جديدة للضغط علينا
اجتماع صيغة أستانا: تأكيد على ضرورة انهاء الاحتلالين الأميركي والتركي.. ووقف الارهاب الاقتصادي
الوزير قرداحي: توقعت ان يقف الاعلام كله معي ولكن لم يقف معي الا الشرفاء الاحرار
سفير اليمن في طهران يكشف معلومات عن أسباب استشهاد السفير إيرلو
تحالف العدوان يصعّد خروقاته بالحديدة و42 غارة على 3 محافظات
ليبيا..تطورات مفاجئة قبل يومين من موعد الاستحقاق الانتخابي
وزير الخارجية اليمني يعزي باستشهاد السفير الإيراني
برئاسة المالكي.. وفد من 'الإطار التنسيقي' يزور أربيل الأربعاء
العراق.. مطالبات بإقالة يونس محمود لمشاركته في مباراة تطبيعية
أوغلو: قد ندير مع قطر 5 مطارات في أفغانستان
بوتين: سنرد بنحو صارم على أي خطوات غير ودية ضدنا
المستوطنون يشكلون تهديدا على المسيحيين أيضا
الناطق الرسمي لأنصار الله يعزي القيادة والشعب الإيراني باستشهاد السفير حسن ايرلو
استشهاد سفير ايران في اليمن متاثرا باصابته بمرض كورونا
طهران تستضيف لجنة التحقيق المشتركة حول اغتيال الشهيد سليماني
الهيئة القيادية لأسرى الجهاد: سنرد بقوة على الاعتداء الوحشي "الإسرائيلي" بحق الأسيرات
عون يجدد إدانته استخدام العدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية للاعتداء على سورية
امير عبد اللهيان: الشعب الافغاني بحاجة الى مساعدات انسانية عاجلة
السفير الايراني في باكو: تاسيس ممر ترانزيت جديد بين ايران واذربيجان وجورجيا
امير عبداللهيان: لتاسيس لجان قنصلية وحدودية مشتركة مع الكويت
عمران خان: تداعيات الفوضى في أفغانستان لا تقتصر على إيران وباكستان
دول مجلس التعاون الإسلامي تتفق على إنشاء صندوق إغاثة إنساني لأفغانستان
هيئة الطيران اليمنية تؤكد خروج مطار صنعاء عن الجاهزية اثر الغارات العدائية
ريابكوف: علاقاتنا مع الناتو قابلة للانفجار
الناطق الرسمي لأنصار الله يعزي القيادة والشعب الإيراني باستشهاد السفير حسن ايرلو
رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق يتحدّث عن دور للموساد في اغتيال سليماني
أهداف أمیرکا من التدخل الجدید في المنطقة في حقبة بایدن
ايران تدعم المجتمع الدولي عبر استقبالها الواسع للمهاجرين
إيران وروسيا تبحثان تنسيق المواقف إزاء الوضع في سوريا