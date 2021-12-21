ايران تدعم المجتمع الدولي عبر استقبالها الواسع للمهاجرين

واضاف، انه يزور طهران حاليا لاجراء مباحثات بهدف توسيع التعاون الثنائي في مجال دعم المهاجرين من رعايا افغانستان.

اقر المفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين "فيليبو غراندي"، بان الجمهورية الاسلامية الايرانية وبالرغم من الحظر والمشاكل الناجمة عن وباء كورونا، لكنها تدعم المجتمع الدولي عبر استقبالها الواسع للمهاجرين الاجانب.

وافاد الموقع الاعلامي لوزارة الداخلية يوم الاثنين، ان "غراندي" التقى وزير الداخلية الايراني "احمد وحيدي" في طهران؛ حيث استعرض معه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونوه غراندي بالتعاون الايراني - الدولي الذي يمتد لاكثر من 40 عاما، في مجال دعم المهاجرين الاجانب.

واوضح، ان هذا التعاون بدا منذ توافد المهاجرين الافغان (قبل 4 عقود) الى اراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واكد المسؤول الاممي لوزير الداخلية الايراني، ان ظاهرة تدفق اللاجئين الافغان الى ايران شهدت زيادة خلال الفترة الاخيرة وفي ضوء التطورات الراهنة داخل افغانستان.

واضاف، انه يزور طهران حاليا لاجراء مباحثات بهدف توسيع التعاون الثنائي في مجال دعم المهاجرين من رعايا افغانستان.

وقال غراندي : لقد اجرينا مباحثات مع طالبان في هذا الخصوص، وسنواصل جهدنا من اجل تعزيز الخطوات الداعمة للاستقرار في افغانستان وبالتالي احتواء ظاهرة المهاجرين المتجهين صوب الاراضي الايرانية.