إعداد الشهيد سليماني قوى المقاومة أوجد طاقات عظيمة في العالم الإسلامي

ان الشهيد سليماني وكما وصفه سماحة قائد الثورة الاسلامية كان "مدرسة" وحامل رسالة الى البشرية كافة؛ مشيدا بجهود القائمين على احياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاده.

أشار الرئيس الإيراني آية الله ابراهيم رئيسي، إلى اجراءات الشهيد سليماني في إعداد قوى المقاومة من مختلف الدول، وقال: ان الحاج قاسم أوجد بهذا الاجراء طاقات عظيمة في العالم الإسلامي.

وخلال استقبال أسرة الشهيد سليماني والقائمين على مراسم إحياء الذكرى الثانية لاستشهاد الحاج قاسم سليماني، قال رئيسي، إن الحاج قاسم شهيد الأمة الإسلامية أجمع، ويجب تعريف شخصية ذلك الشهيد العظيم للجميع كشخصية مؤثرة في العالم الإسلامي.

وأضاف، ان الشهيد سليماني وكما وصفه سماحة قائد الثورة الاسلامية كان "مدرسة" وحامل رسالة الى البشرية كافة؛ مشيدا بجهود القائمين على احياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاده.

وتابع، ان نهج الشهيد سليماني حقق بفضل توجيهات سماحة القائد واستلهاما من روحه العظيمة، الكثير من الانجازات في شتى المجالات الثقافية والاجتماعية ولاسيما التعريف بشخصية هذا الشهيد البار.

كما نوه الى ضرورة احياء ذكرى سائر الشهداء المدافعين عن المراقد المقدسة، تنفيذا لتاكيد الشهيد سليماني الذي كان نبراس طريق هؤلاء الابطال.

وأضاف، يجب ألا نسمح بتشويه موضوع الدفاع عن المراقد المقدسة في سوريا والعراق، مشيراً إلى أن الكثير من المسلمين ربما لم يعرفوا سبب وجود إيران في سوريا والعراق.

وتساءل رئيسي قائلا، ماذا كان سيحدث للمنطقة وللعالم لو لم يكن الشهيد سليماني موجودا في ساحات القتال في سوريا والعراق؟، وقال، كانت جهود الشهيد سليماني تنصب على الحرب التقليدية والحرب الناعمة على حد سواء، كان يأسف لتأثر البعض بأفكار التكفير والدعاية، وكان يسعى إلى اصلاحهم بطرق شتى.