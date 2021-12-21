امير عبداللهيان: لتاسيس لجان قنصلية وحدودية مشتركة مع الكويت

واستعرض الوزير الكويتي مع نظيره الايراني في هذا اللقاء، اخر التطورات على الساحة الاقليمية والقضايا الثنائية؛ كما وجه له دعوة لزيارة الكويت.

اكد وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان" على ضرورة توسيع العلاقات بين ايران والكويت وبذل الجهود لازالة العراقيل القنصلية وتسهيل الزيارات بالنسبة لرعايا البلدين؛ مؤكدا استعداد طهران لتاسيس لجان قنصلية وحدودية مشتركة مع هذا البلد.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى، يوم الاحد في اسلام اباد على هامش مؤتمر وزراء خارجية التعاون الاسلامي، بين امير عبداللهيان و وزير الخارجية الكويتي "احمد ناصر الحمد الصباح".

واعتبر وزير الخارجية، ان العلاقات بين البلدين قائمة على اسس الاخوة وحسن الجوار؛ محملا نظيره الكويتي تحيات رئيس الجمهورية الاسلامية "سيد ابراهيم رئيسي" الى امير هذا البلد.

من جانبه، بلّغ "الصباح "وزير الخارجية الايراني، تحيات امير دولة الكويت الى سماحة قائد الثورة الاسلامية ورئيس الجمهورية؛ مؤكدا ان اللجان القنصلية والحدودية المشتركة ستبدا مهامها قريبا.

واستعرض الوزير الكويتي مع نظيره الايراني في هذا اللقاء، اخر التطورات على الساحة الاقليمية والقضايا الثنائية؛ كما وجه له دعوة لزيارة الكويت.