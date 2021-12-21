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عمران خان: تداعيات الفوضى في أفغانستان لا تقتصر على إيران وباكستان

وشدد ان وضع الشروط المسبقة للسلطة المؤقتة في أفغانستان سيجعل عملية تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الافغاني صعبة.
رمز الخبر: ۶۱۵۸۶
تأريخ النشر: 20 December 2021

انتقد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الولايات المتحدة لموقفها المتشدد ازاء التطورات في أفغانستان مؤکدا أن تداعيات الفوضى المتصاعدة في البلاد لن تقتصر على الجمهورية الإسلامية الایرانیة وباكستان.

وانطلق اعمال الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي المخصص للأزمة الإنسانية في أفغانستان المجاورة بحضور ممثلي 57 دولة إسلامية من ضمنهم وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان، اليوم الأحد، في إسلام أباد بباكستان.

ودعا عمران خان في مراسم افتتاح الاجتماع، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لمساعدة الشعب الأفغاني محذرا أن الفوضى في أفغانستان ليست في مصلحة أي بلد.

وأضاف: ان مساعدة الشعب الأفغاني وتقديم المساعدات الإنسانية لهذا البلد هی مهمة حساسة لمنظمة التعاون الإسلامي وواجب ديني وعقائدي بالنسبة لنا.

وشدد ان وضع الشروط المسبقة للسلطة المؤقتة في أفغانستان سيجعل عملية تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الافغاني صعبة.

ودعا الولايات المتحدة إلى مراجعة نهجها وقال إن أفغانستان لن تكون قادرة على حل أزمتها الاقتصادية والاجتماعية ما لم تتمكن من الحصول على أصولها المالیة أو نظامها المصرفي.

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