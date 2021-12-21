طهران تستضيف لجنة التحقيق المشتركة حول اغتيال الشهيد سليماني

واوضح ان الاجتماع سيناقش اخر ما توصل اليه البلدان عبر التحقيق في ملف اغتيال الشهيد سليماني ورفاقه؛ بما في ذلك دور المتهمين الأمريكيين بكافة المستويات والمجالات.

قال نائب رئيس السلطة القضائية، رئيس لجنة حقوق الانسان الايرانية "كاظم غريب ابادي" : ان الجولة الثانية من اجتماعات لجنة التحقيق الايرانية العراقية المشتركة حول ملف اغتيال "الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني" ورفاق دربه ستنعقد باستضافة طهران، على مدى يومي الثلاثاء والاربعاء من الاسبوع الحالي.

واضاف "غريب ابادي"، في تصريح يوم الاحد، ان هذه الجولة التي تستغرق يومين ستضم مسؤولين قضائيين كبار من ايران والعراق.

واوضح ان الاجتماع سيناقش اخر ما توصل اليه البلدان عبر التحقيق في ملف اغتيال الشهيد سليماني ورفاقه؛ بما في ذلك دور المتهمين الأمريكيين بكافة المستويات والمجالات.